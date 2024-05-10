В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов

Мероприятия международного гуманитарного проекта, посвященного геноциду славянских народов, прошли в Минске. Жители и гости столицы зажгли свечи и помолились об упокоении жертв войны в храме Всех Святых. Здесь же состоялось и открытие тематической выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание гостей привлекла живопись сербской монахини Марии. Суть геноцида она отразила в картинах иконописного стиля. В годы Второй мировой войны на территории монастыря Ясеновац действовал концлагерь с самыми суровыми условиями содержания узников в бывшей Югославии. Жизни около 700 тысяч человек унесла фабрика смерти. Все они были убиты за принадлежность к православной вере.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно, со стороны церкви очень важно дать такое духовное осмысление. Почему это происходит? Историки, политологи, социологи обозначают свои причины, свое видение проблемы. Мы же смотрим с точки зрения души человеческой.

Алексей Третьяков, сопредседатель Тверского отделения «Культурного фронта России»:

Выставкой мы хотели бы показать некий другой аспект Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в разрезе геноцида славянских народов, не просто славянских, а православных. Чтобы история была доступна всем, чтобы исторические факты не скрывались ради того, чтобы все это не повторилось.