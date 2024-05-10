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В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов

10 мая 2024 18:33
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Мероприятия международного гуманитарного проекта, посвященного геноциду славянских народов, прошли в Минске. Жители и гости столицы зажгли свечи и помолились об упокоении жертв войны в храме Всех Святых. Здесь же состоялось и открытие тематической выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов-1

Внимание гостей привлекла живопись сербской монахини Марии. Суть геноцида она отразила в картинах иконописного стиля. В годы Второй мировой войны на территории монастыря Ясеновац действовал концлагерь с самыми суровыми условиями содержания узников в бывшей Югославии. Жизни около 700 тысяч человек унесла фабрика смерти. Все они были убиты за принадлежность к православной вере.

В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечно, со стороны церкви очень важно дать такое духовное осмысление. Почему это происходит? Историки, политологи, социологи обозначают свои причины, свое видение проблемы. Мы же смотрим с точки зрения души человеческой.

В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов-7

Алексей Третьяков, сопредседатель Тверского отделения «Культурного фронта России»:
Выставкой мы хотели бы показать некий другой аспект Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в разрезе геноцида славянских народов, не просто славянских, а православных. Чтобы история была доступна всем, чтобы исторические факты не скрывались ради того, чтобы все это не повторилось.

В Минске прошли мероприятия гуманитарного проекта, посвящённого геноциду славянских народов-10

Презентовали здесь и экспозицию, посвященную героической обороне Ленинграда. Скульпторы и живописцы из России воплотили в своих работах рассказы свидетелей тех ужасных событий. Всего на выставке представили порядка полусотни экспонатов.

# Выставки в Минске # общество # Митрополит Вениамин

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