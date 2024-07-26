В Минске прошли бесплатные уроки по безопасному управлению электросамокатами

Бесплатные уроки по безопасному управлению электросамокатами провели сегодня, 26 июля, для жителей Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бесплатные уроки по безопасному управлению электросамокатами провели сегодня, 26 июля, для жителей Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждый желающий смог ознакомиться с новыми правилами передвижения на средствах персональной мобильности и сразу же отработать их на практике. Для этого инструкторы подготовили специальную площадку с препятствиями. В ходе занятий также рассказали и показали, где можно и нельзя ездить на электросамокате и как действовать в сложных ситуациях.
Езжу приблизительно 8 лет уже на самокатах. Соблюдаю все правила дорожного движения, передвижения по тротуару, ограничения скорости. И использую экипировку для безопасного передвижения.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Основным видом нарушения, которое характерно для пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности, это нарушение правил проезда пешеходных переходов. Согласно действующей редакции правил дорожного движения, при приближении к пешеходному переходу пешеход на средстве персональной мобильности либо велосипедист должен убедиться в безопасности, выполняя маневры, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу либо велопереезду со скоростью шагом идущего пешехода. В том числе распространенное нарушение – это управление средствами персональной мобильности лицами, не достигшими 14 лет.
Напомним, допустимая скорость на электродевайсах – 25 километров в час. Ездить нужно по велодорожкам. Если их нет – по тротуарам. Здесь приоритет пешеходам. Управлять электросамокатами в нетрезвом виде также запрещено. За нарушение – штраф или уголовная ответственность.