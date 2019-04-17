В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя

Новости Беларуси. Театрализованная постановка крестного пути Иисуса состоялась 17 апреля у минского костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция переживания страданий Христовых появилась в церкви еще в XII веке. Все действо напоминает о последних часах жизни Иисуса перед распятием. Участники богослужения идут от точки к точке, размышляя о страданиях Спасителя.

Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии:

Набажэнства крыжовага шляху – гэта ўспамін пра тыя падзеі, якія сустрэў наш Збавіцель, калі на яго плечы ўсклалі крыж для збаўлення чалавека.