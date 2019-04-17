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В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя

17 апреля 2019 20:46
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Новости Беларуси. Театрализованная постановка крестного пути Иисуса состоялась 17 апреля у минского костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя-1

Традиция переживания страданий Христовых появилась в церкви еще в XII веке. Все действо напоминает о последних часах жизни Иисуса перед распятием. Участники богослужения идут от точки к точке, размышляя о страданиях Спасителя.

В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя-4

Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии:
Набажэнства крыжовага шляху – гэта ўспамін пра тыя падзеі, якія сустрэў наш Збавіцель, калі на яго плечы ўсклалі крыж для збаўлення чалавека.

В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя-7

Такое Богослужение традиционно проводится в дни Великого поста. У католиков он завершится уже на нынешней неделе. В ближайшее воскресение часть христиан Беларуси отметят Пасху.

# Католики Беларуси # общество # Юрий Кособуцкий # Фотофакт

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