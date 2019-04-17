В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

Новости Беларуси. Туристическая инфраструктура Минска будет полностью готова к принятию Европейских игр к 1 июня. При этом речь идет не только о центральной части столицы, но и других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ Параллельно с этим уже в мае станет доступно специальное мобильное приложение. Скачать его можно будет заранее у себя дома, либо туристам предложат это сделать при пересечении границы. На экране телефона будет показано, где и какие мероприятия можно посетить в дни соревнований в Минске и в стране в целом.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Чтобы после завершения участия в этом знаковом грандиозном мероприятии им захотелось приехать со своими друзьями, семьями и родственниками еще и еще раз к нам в Минск и в целом в нашу страну. По приведению города в порядок срок такой установлен: мы все должны до 1 июня завершить.