Прямой эфир

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

17 апреля 2019 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Туристическая инфраструктура Минска будет полностью готова к принятию Европейских игр к 1 июня. При этом речь идет не только о центральной части столицы, но и других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр-1

Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ

Параллельно с этим уже в мае станет доступно специальное мобильное приложение. Скачать его можно будет заранее у себя дома, либо туристам предложат это сделать при пересечении границы. На экране телефона будет показано, где и какие мероприятия можно посетить в дни соревнований в Минске и в стране в целом.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Чтобы после завершения участия в этом знаковом грандиозном мероприятии им захотелось приехать со своими друзьями, семьями и родственниками еще и еще раз к нам в Минск и в целом в нашу страну.

По приведению города в порядок срок такой установлен: мы все должны до 1 июня завершить.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр-7

Организаторы соревнований ждут серьезного наплыва болельщиков. На первые дни Игр в Минске уже забронировано от 72 до 94 % номеров гостиниц, в зависимости от ценовой категории. В хостелах свободных мест на ночь на первый день состязаний уже почти не осталось.

Напоминаем: Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр-10

# Европейские игры # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5G-отель, дистанционные операции и спорт в виртуальной реальности: рассказываем про 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei
17 апреля 2019 20:07

5G-отель, дистанционные операции и спорт в виртуальной реальности: рассказываем про 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует
17 апреля 2019 19:23

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»
17 апреля 2019 18:50

Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»