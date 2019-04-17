5G-отель, дистанционные операции и спорт в виртуальной реальности: рассказываем про 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei

Новости мира. Какие сервисы предлагает первый в мире 5G-отель и как искусственный интеллект может помочь в спасении дикой природы? Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсуждают в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глобальный саммит аналитиков Huawei собрал более 700 экспертов отрасли. 12-миллионный мегаполис – сердце китайской IT-индустрии и мировая Мекка для креативных стартаперов. К форуму здесь приурочили презентацию первого в мире 5G-отеля, где можно не только посерфить на космических скоростях, но и поплавать в виртуальной реальности. Корреспондент Яна Шипко увидела высокотехнологичные новинки своими глазами и узнала, какие из инновационных решений вскоре придут и в Беларусь.

Яна Шипко, СТВ:

Столица электроники, китайская Кремниевая долина и магнит для инновационных решений. За 30 лет Шэньчжэнь пережил трансформацию из рыбацкой деревни в крупнейший мегаполис. Сегодня это своеобразный плацдарм для высокотехнологичных новаторов со всего мира. Потому 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei – повод не только обсудить цифровое будущее, но и почувствовать – оно уже здесь!

Роль швейцара для встречи и проводов гостей еще в холле отеля берет на себя робот 5G.

Высокую планку президентскому люксу в наши дни задают не только шикарные интерьеры, но и высокие технологии.

Сеть пятого поколения для гостей – это космические скорости. Можно с любого устройства в миллисекунды загружать фильмы или 4K-игры и даже заниматься спортом в виртуальной реальности.

Это очень здорово! Ты чувствуешь сопротивление воды, ее шум.

Эдуардо, журналист (Эквадор):

Это невероятно, настолько правдоподобно! Фантастика, так реалистично, что позволяют делать 5G-технологии. Очень интересно наблюдать за эволюцией виртуальной реальности.

– Даже страшно представить, что виртуальная реальность принесет в будущем?

– Да, это будущее, но это уже сегодня!

Скальпель и белый халат за тысячи километров от пациента – скоро такая дистанционная медицина будет доступна жителям отдаленных районов. А пока первую операцию с помощью 5G уже провели в Китае в 2019 году. Пациент (поросенок) находился в 50 километрах от хирурга.

Технология стремительно проникает в различные сферы жизни. Китай сейчас лидирует в развитии сети пятого поколения. А в этом году Huawei вместе с одним из сотовых операторов начнет тестировать 5G и в Беларуси.

Чао Би Янг, руководитель подразделения 5G Huawei Technologies:

5G развивается гораздо быстрее, чем 4G. Уже в первый год появились первые смартфоны, поддерживающие технологию. Согласно прогнозам к 2025 году в мире будет насчитываться уже под 3 миллиарда пользователей 5G. Клиенты почувствуют преимущества этой сверхскоростной сети, так скачать HD-фильм можно будет за 7 секунд.

В свое время Шэньчжэнь стал первой свободной экономической зоной Китая. Созданные здесь условия позволили маленьким фирмам вырасти в гигантские корпорации. Немудрено, что и все хай-тек решения первым делом обкатываются в этом умном городе.

Эдвин Диндер, вице-президент департамента Huawei Technologies:

Все смарт-камеры в Шэньчжэне используются и в целях безопасности, например, регулируя трафик на дорогах. К тому же с помощью машинного обучения они учатся друг у друга, вступая в коммуникацию между собой без участия человека. В Беларуси мы уже работаем с правительственными и частными организациями, чтобы создать так называемую цифровую платформу для интеграции различных сервисов.

Интернет в монгольских юртах, у которых сегодня нет даже адреса. Цифровой автобус в нецифровом Бангладеше, где людям на ходу прививают высокие технологии как вторую грамотность. Сохранение диких лесов при помощи умных датчиков.

Яна Шипко:

Высокотехнологичный гигант заботится и о редких видах животных – например, о паукообразных обезьянах в Коста-Рике. Искусственный интеллект помогает отслеживать их повадки, собирая и анализируя огромные базы данных.

Такие социальные IT-решения – лишь некоторые пазлы картины. Компания готовит плодородную почву для использования возможностей искусственного интеллекта. Только в 2018 году в его развитие инвестировали 13 миллиардов евро.