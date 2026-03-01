Качество дорог под контролем! Какие технологии используют для ремонта дорожного покрытия в Беларуси?

Весна идет, весне дорога, и вот тут можно споткнуться. Как только лед и талые воды уходят, вместе с ними буквально смывает и асфальт. Дорожное покрытие не любит резких перепадов температур. Чтобы не ждать с моря погоды и вовремя приступить к ремонту дорог, которые с трудом пережили этот сезон, за состоянием полотна ведут наблюдение даже сотрудники ГАИ. А дорожники перешли на усиленный режим работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пора ли менять подвеску – Глеб Прокофьев проехался по самым сложным маршрутам.

Трасса М3. По этой республиканской магистрали Николай курсирует практически каждый день, нередко на своем пути встречая выбоины и трещины. Но, как говорится, все познается в сравнении. Другие транспортные артерии зимние испытания выдержали куда хуже.

Если влево-вправо сворачиваешь, там, конечно, печальнее. Особенно если Витебскую область взять и влево, то Докшицкий район, там прямо по краю, по разметке уже дороги нет, она вся продавленная. Если в общем сравнивать – то нормально. Если в принципе – хотелось бы лучше. М3 связывает столицу с северным регионом, а также ведет в сторону российских портов. Ее значение, можно сказать, стратегическое. Потому дорожники работают здесь ежедневно, иногда даже без выходных.

Алексей Бородько, начальник ЖЭУ №67 РУП «Минскавтодор-Центр»:

Новый участок автодороги уже в бетонном исполнении. Цементобетон уложен только в прошлом году. Здесь мы находимся на асфальте, и этот участок еще не попал под реконструкцию и остался старым. Мы выполняем ямочный ремонт, также в этом году запланирован текущий. Будут заменены сваи более разрушенных участков автомобильных дорог.

Нынешняя зима стала настоящим испытанием на прочность для дорог. И речь идет даже не о рекордных минусах, а где-то температура фиксировалась ниже 30 градусов, потрепали асфальт перепады. Часто погодные качели делают покрытие хрупким. Об этой проблеме известно, и над ней работают. И в этом вопросе нам по пути с технологиями. Институт «БелдорНИИ» уже предлагает практикам ряд решений.

– За счет чего получается колея здесь меньше?

– За счет применения нашей добавки. То есть она увеличивает устойчивость, за счет этого повышает срок службы дорожного покрытия. Эту добавку для дорожных покрытий применяют при ремонтах на всех основных транспортных артериях нашей страны с высокой интенсивностью движения. Компонент уже хорошо себя зарекомендовал и при максимально отрицательных, и положительных температурах. А среди новинок белорусских ученых – смесь для ямочного ремонта, полученная из старого срезанного асфальта. У нее сразу несколько плюсов – низкая цена и экологичность.

Николай Радьков, главный технолог управления производственно-технического развития Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

Здесь материалы 100% вторичные. Основной материал – это асфальтогранулят, который получается от фрезерования старых, изношенных покрытий, добавка на основе отходов масляного производства и добавка на основе переработанных кровельных материалов.

Своими разработками ученые-дорожники намерены увеличить срок службы дорог. Крепкой броней для покрытия станут защитные слои из холодных литых асфальтобетонных смесей. Технология уже откатана и показала отличные результаты. Этот герметизирующий барьер предотвращает развитие трещин и мелких ям на дорогах – как раз то, что нынешней весной особенно важно.

Максим Жуковин, начальник отдела органических вяжущих Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

Сам слой не является несущим, потому что он имеет толщину (условно) меньше одного сантиметра, обеспечивает однородность покрытия, закрывает (возможно) образовавшиеся трещины, которые тоже должны быть отремонтированы. То есть придает более такой однородный вид покрытию. Обновленные подходы к их устройству вступят в силу уже с 1 апреля. Ну а пока не все так гладко в буквальном смысле.