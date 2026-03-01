Брестские правоохранители пресекли схему системной коррупции в АПК

В Бресте раскрыли масштабную схему взяточничества в аграрно-промышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фигурантом стал руководитель филиала одного из крупнейших предприятий.

Мужчина получил крупную взятку от представителя коммерческой структуры. Деньги служили «благодарностью» за организацию закупок кормовых добавок и бесперебойную отгрузку мяса свинины.

Виталий Гурский, начальник отдела УБЭП УВД Брестского облисполкома:

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлены факты получения взяток от представителя этой же фирмы должностными лицами еще трех сельскохозяйственных предприятий Брестской области, в том числе в крупных размерах.

Общая сумма взяток превысила 80 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.