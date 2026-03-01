Эта белоруска создала поисковой отряд и подняла останки «мертвой» дивизии – интервью с Галиной Беляевой
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева.
Учителя в трех поколениях, более 400 лет стажа на семью
Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:
Мы учителя в трех поколениях. Если взять педагогический стаж семьи, более 400 лет. Все двоюродные, троюродные.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
И все в Могилеве?
Галина Беляева:
Да, мы, могилевчане, очень любим свой город. Но историческое образование я выбрала первая. Хотя в дальнейшем мои племянники и племянницы также поступали на исторический факультет МГУ имени Аркадия Кулешова.
34-я школа дала название поисковому отряда «Т-34». Как создавала клуб?
Галина Беляева:
Я всю жизнь проработала в 34-й школе.
Александр Осенко:
Теперь я понимаю, почему поисковый отряд «Т-34».
Галина Беляева:
Вы нас расшифровали. Это еще одна потрясающая история. Дело в том, что с Николаем Сергеевичем Борисенко, это руководитель историко-патриотического поискового клуба «Викру», мы знакомы – мне лет 20 было.
Я напросилась съездить на подъем бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и сама стала поисковиком. А детей я взяла не сразу. Когда уже работала над одной из книг, мы с Могилевским городским Советом депутатов собирали биографии участников и очевидцев Великой Отечественной войны. И на урок истории мой ученик, который много лет сидел передо мной с 5 класса, приносит мне тетрадочку и говорит: Галина Николаевна, хочу принять участие в этом проекте, это дневник моего прадеда.
Галина Беляева:
Когда я открыла тетрадь, прочитала – 425-й стрелковый полк, 110-я стрелковая дивизия. Поисковики называют эту дивизию «мертвой», потому что из всей дивизии из окружения вышли примерно 300 человек. У нас было только записанных 19 воспоминаний. И вдруг я понимаю: передо мной уникальная тетрадь. Я звоню: Николай Сергеевич, передо мной такая тетрадь. А он мне говорит: завтра мы едем на подъем и будем поднимать 425-й стрелковый полк.
Тогда я обратилась к классу: ребята, поехали, примите участие. А самое главное, правнук поможет поднять останки бойцов, парней, которые когда-то в 1941 году стояли в одном строю с его прадедом. Прадед выжил, а у этих ребят жизнь оборвалась.
Класс поддержал, и на следующий день мы выехали. Этот подъем мне запомнился – этого все и началось. Когда у нас стал формироваться отряд, я у детей уточнила: отряд должен носить название. И ребята согласились, пусть это будет «Т-34» – в честь танка и в честь нашей школы.
Позже нам стали поступать звонки из других учреждений образования Могилева. Причем ребята, которых я никогда в глаза не видела, то есть они читали о нас, находили телефон и просились: можно ли поехать?
Каждый 118-й белорус придется вам родственником – как это возможно?
Галина Беляева:
Если к вам приходят в гости, 118-й гость обязательно будет вашим родственником. Каждый 118-й белорус приходится друг другу родным.
Один снимок помог возродить историю – как обнаружили захоронение Мандельштама
Галина Беляева:
Сфотографировала красивый памятник. Спустя годы, когда публиковала книгу, вспомнила про фотографию и решила, что она должна быть опубликована. Через несколько дней мне перезвонили преподаватели Могилевского медицинского колледжа и говорят: Галина Николаевна, вы прописали фамилию Мандельштам. Я говорю: мне так запомнилось, запомнила и дату, 1861 год. Они говорят: нам кажется, что это основатель нашего медколледжа. Я говорю: надо провести исследование, потому что помню, 1861 год был написан, а он в 1882 году ушел, весь город его провожал в последний путь.
Мне медколледж сбрасывает документы, могилевчане узнают через соцсети, что такой проект у нас начался. Кто какой информации владеет, все мне присылают. Я начинаю изучать – и упоминание, похоронен вместе с женой, на надгробии написано «Мандельштам, 1861 год». Я позвонила одним, вторым, говорю: все сходится, это дата смерти его первой жены.
А буквально месяц назад я пригласила в Музей истории Могилева всех главврачей больниц, поликлиник – все откликнулись, пришли. Я упомянула только одну его фамилию. 200 лет в этом году со дня его рождения, а его люди помнят.
И все медицинское сообщество сказало: мы подключаемся, восстанавливаем памятник, чтобы наша молодежь понимала, что значит быть настоящим врачом. Человек знает, что он болен, поступил вызов, и он откликается, возвращается домой. Это был его последний день. Мы говорим сегодня «сгорел на работе». Вот что такое качество настоящего врача.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Галина Беляева:
Рецепт прост – делать все с душой. Делать с душой, начиная от блюда за твоим столом, заканчивая делом, которое ты делаешь. С душой относиться к людям, которые возле тебя. К людям, которых ты даже не знаешь, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. И вот тогда жизнь будет хорошая.
Мы с вами работали душой, общей командой. Вы смотрели на меня, а я смотрела на вас, читала ваши лица. Я благодарна вам за ваши души, за ваши слезы, за ваши глаза, за вашу помощь сегодня. Мне кажется, все сегодня за этим столом, в нашей команде было сделано именно по моему рецепту.
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