Эта белоруска создала поисковой отряд и подняла останки «мертвой» дивизии – интервью с Галиной Беляевой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева. Учителя в трех поколениях, более 400 лет стажа на семью

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:

Мы учителя в трех поколениях. Если взять педагогический стаж семьи, более 400 лет. Все двоюродные, троюродные. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

И все в Могилеве? Галина Беляева:

Да, мы, могилевчане, очень любим свой город. Но историческое образование я выбрала первая. Хотя в дальнейшем мои племянники и племянницы также поступали на исторический факультет МГУ имени Аркадия Кулешова. 34-я школа дала название поисковому отряда «Т-34». Как создавала клуб?

Галина Беляева:

Я всю жизнь проработала в 34-й школе. Александр Осенко:

Теперь я понимаю, почему поисковый отряд «Т-34». Галина Беляева:

Вы нас расшифровали. Это еще одна потрясающая история. Дело в том, что с Николаем Сергеевичем Борисенко, это руководитель историко-патриотического поискового клуба «Викру», мы знакомы – мне лет 20 было. Я напросилась съездить на подъем бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и сама стала поисковиком. А детей я взяла не сразу. Когда уже работала над одной из книг, мы с Могилевским городским Советом депутатов собирали биографии участников и очевидцев Великой Отечественной войны. И на урок истории мой ученик, который много лет сидел передо мной с 5 класса, приносит мне тетрадочку и говорит: Галина Николаевна, хочу принять участие в этом проекте, это дневник моего прадеда.

Галина Беляева:

Когда я открыла тетрадь, прочитала – 425-й стрелковый полк, 110-я стрелковая дивизия. Поисковики называют эту дивизию «мертвой», потому что из всей дивизии из окружения вышли примерно 300 человек. У нас было только записанных 19 воспоминаний. И вдруг я понимаю: передо мной уникальная тетрадь. Я звоню: Николай Сергеевич, передо мной такая тетрадь. А он мне говорит: завтра мы едем на подъем и будем поднимать 425-й стрелковый полк. Тогда я обратилась к классу: ребята, поехали, примите участие. А самое главное, правнук поможет поднять останки бойцов, парней, которые когда-то в 1941 году стояли в одном строю с его прадедом. Прадед выжил, а у этих ребят жизнь оборвалась. Класс поддержал, и на следующий день мы выехали. Этот подъем мне запомнился – этого все и началось. Когда у нас стал формироваться отряд, я у детей уточнила: отряд должен носить название. И ребята согласились, пусть это будет «Т-34» – в честь танка и в честь нашей школы.

Позже нам стали поступать звонки из других учреждений образования Могилева. Причем ребята, которых я никогда в глаза не видела, то есть они читали о нас, находили телефон и просились: можно ли поехать? Каждый 118-й белорус придется вам родственником – как это возможно? Галина Беляева:

Если к вам приходят в гости, 118-й гость обязательно будет вашим родственником. Каждый 118-й белорус приходится друг другу родным. Один снимок помог возродить историю – как обнаружили захоронение Мандельштама