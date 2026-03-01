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Госавтоинспекция усилила контроль за состоянием дорог

01 марта 2026 07:56
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Госавтоинспекция усилила контроль за состоянием дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешняя зима с перепадами температур и обильными осадками негативно отразилась на качестве асфальтового покрытия. На дорогах появились ямы и выбоины, которые могут стать причиной аварий.

Госавтоинспекция усилила контроль за состоянием дорог-2

Чтобы оперативно устранять недостатки, сотрудники ГАИ следят за состоянием проезжей части. Особое внимание – загородным трассам. В случае выявления дефектов, информацию направляют дорожным службам. А те проводят ремонтные работы. 

Госавтоинспекция усилила контроль за состоянием дорог-4

Александр Кречко, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ МОБ УВД Минского облисполкома:
На 41-м километре автомобильной дороги М3 сотрудниками ГАИ выявлены недостатки содержания в виде выбоин. Данная информация передана ДУ-67. Работниками предприятия в настоящее время оперативно принимаются меры по устранению данного дефекта. Выполнены мероприятия по выставлению временной схемы организации дорожного движения для обозначения участка производства работ. Выполняются работы по фрезеровке асфальтобетонного покрытия и замены у дефектного асфальтобетона.

Сообщить о проблемах на дороге можно через специальный чат-бот. Необходимо прикрепить фото с дефектом и указать место.

# ГАИ # Дороги

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