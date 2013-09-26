Новости Беларуси. Клубни-великаны, сочные скульптуры и сочетание, на первый взгляд, несочетаемого. В Минске прошел традиционный конкурс «Сад и огород». Дары осени прямо с грядок попали на конкурсные столы. Свои шедевры на суд искушенного жюри вынесли дачники из всех районов города.

Презентация каждой композиции сопровождалась народными песнями и танцами. Всех участников ветеранских дожинок наградили дипломами, а победители получили ценные призы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы хотим, чтобы все увидели, как живут ветераны, чем они занимаются, как они объединяют свои усилия, как укрепляют ветеранское братство.

Участница конкурса:

Настолькі радуецца душа таму, што тут прыйшлі вельмі працавітыя людзі і з такой любоўю прадставілі свае экспазіцыі, зрабілі. Што можна пажадаць? Здароўся, шчасця, каб гэта наша пятая, юбілейная, была не апошняй.