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В Минске прошел традиционный конкурс «Сад и огород»

26 сентября 2013 17:47
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Новости Беларуси. Клубни-великаны, сочные скульптуры и сочетание, на первый взгляд, несочетаемого. В Минске прошел традиционный конкурс «Сад и огород». Дары осени прямо с грядок попали на конкурсные столы. Свои шедевры на суд искушенного жюри вынесли дачники из всех районов города.

Презентация каждой композиции сопровождалась народными песнями и танцами. Всех участников ветеранских дожинок наградили дипломами, а победители получили ценные призы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Мы хотим, чтобы все увидели, как живут ветераны, чем они занимаются, как они объединяют свои усилия, как укрепляют ветеранское братство.

Участница конкурса:
Настолькі радуецца душа таму, што тут прыйшлі вельмі працавітыя людзі і з такой любоўю прадставілі свае экспазіцыі, зрабілі. Што можна пажадаць? Здароўся, шчасця, каб гэта наша пятая, юбілейная, была не апошняй.

# общество # Конкурс # Белорусское общественное объединение ветеранов # Фотофакт # Анатолий Адоньев

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