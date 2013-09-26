Добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы минчане могут до 4 октября в ближайшее отделение милиции

Новости Беларуси. Прощай, оружие! В столице проходит акция «Арсенал». Добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы минчане могут до четвертого октября в ближайшее отделение милиции. Лица, которые поддержат инициативу милиции и сами принесут незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, от уголовной ответственности будут освобождены.

Во Фрунзенском районе, самом большом в столице, уже изъято 5 единиц огнестрельного оружия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Чирко, инспектор по разрешительной работе УВД администрации Фрунзенского района:

На сегодняшний момент идет подготовительный этап к операции «Арсенал». Уже изъято более пяти единиц огнестрельного оружия. Люди проверены по базам. Сотрудники милиции выезжают и изымают данное оружие. Человеку дается постановление, что аннулировано у него разрешение. Но ни в коем случае нельзя говорить, что оружие останется у милиции. После изъятия оружия сотрудниками милиции гражданин, у которого было изъято оружие, принимает решение по данному оружию. Он может его продать, подарить, переоформить, вывести из боевого состояния.