Прямой эфир

Добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы минчане могут до 4 октября в ближайшее отделение милиции

26 сентября 2013 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прощай, оружие! В столице проходит акция «Арсенал». Добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы минчане могут до четвертого октября в ближайшее отделение милиции. Лица, которые поддержат инициативу милиции и сами принесут незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, от уголовной ответственности будут освобождены.

Во Фрунзенском районе, самом большом в столице, уже изъято 5 единиц огнестрельного оружия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Чирко, инспектор по разрешительной работе УВД администрации Фрунзенского района:
На сегодняшний момент идет подготовительный этап к операции «Арсенал». Уже изъято более пяти единиц огнестрельного оружия. Люди проверены по базам. Сотрудники милиции выезжают и изымают данное оружие. Человеку дается постановление, что аннулировано у него разрешение. Но ни в коем случае нельзя говорить, что оружие останется у милиции. После изъятия оружия сотрудниками милиции гражданин, у которого было изъято оружие, принимает решение по данному оружию. Он может его продать, подарить, переоформить, вывести из боевого состояния.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Антикризисная комната для подвергшихся насилию мам с детьми открылась в Могилевском районе
26 сентября 2013 16:55

Антикризисная комната для подвергшихся насилию мам с детьми открылась в Могилевском районе

Специалисты Министерства торговли нашли нарушения в 9 проверенных магазинах из 10
26 сентября 2013 16:39

Специалисты Министерства торговли нашли нарушения в 9 проверенных магазинах из 10

В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны
26 сентября 2013 12:47

В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны