Антикризисная комната для подвергшихся насилию мам с детьми открылась в Могилевском районе

Новости Беларуси. В Могилевском районе открылась антикризисная комната. Мамы с детьми, подвергшиеся насилию, могут там пройти реабилитацию. Они 10 дней будут на гособеспечении. Специалисты будут оказывать им всю необходимую помощь, например, в трудоустройстве, оформлении документов, возвращении в семью.

Маме троих мальчишек 25-летней Анне сейчас приходится несладко. Со своими чадами женщина в буквальном смысле слова оказалась на улице. Пьяные выходки мужа с неконтролируемыми приступами ревности уже не единожды заканчивались побоями.

Анна:

Если бы не эта комната, я бы оказалась на улице с тремя детьми, потому что пойти мне некуда было.

Чтобы выйти из тупиковой ситуации, Анна обратилась за помощью к соцработникам. Те откликнулись сразу. Маму с детьми перевезли в антикризисную комнату. Ее открытия в Могилевском районе ожидали несколько лет.

Анна:

Здесь предоставили все условия первой необходимости. Здесь и спать можно, здесь на кухне все есть: и посуда, и холодильник. Здесь как дома. Очень хорошие условия.

Срок проживания в этой квартире за счет бюджета ограничивается 10 днями. За это время соцработники, психологи, правоохранители и медики попытаются наладить ситуацию в семье.

Елена Запойкина, заведующая отделением социальной реабилитации Могилевского районного центра социального обслуживания населения:

Она открыта для всех граждан, оказавшихся в сложной, кризисной ситуации. Когда некуда идти, когда сложились так обстоятельства, что нужна экстренная помощь всех специалистов.

Место нахождения квартиры держится в строжайшем секрете. И этому есть свои причины.

Александр Петрусевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома:

Если уже человек один раз ударил или применил физическую силу к своим близким, то, как показывает наша практика, в 90% случаев это все повторяется. Соответственно, и меры необходимо принимать сразу же.

Пострадавшим в антикризисной комнате оказывается комплексная поддержка. Кроме проведения консультаций соцслужба помогает в трудоустройстве, оформлении документов, возвращении детей в семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Скиба, психолог Могилевского районного центра социального обслуживания населения:

Безусловно, нужно работать. Тупиковых критических ситуаций в принципе нет. Из любой ситуации есть выход. Просто в силу каких-то обстоятельств человек эти выходы либо видит, либо нет.

Всего в стране открыто около 30 подобных антикризисных комнат. К сожалению, сегодня их потенциал не используется в полной мере. Зачастую жертвы насилия не хотят выносить проблему за пределы семьи и не обращаются за помощью к специалистам. А ведь в одной только Могилевской области с начала года от семейного насилия пострадали порядка полусотни человек. 9 из них погибли.