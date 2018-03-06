В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт

Представительницы торговых организаций города продемонстрировали свои достоинства. Претендентки на престижный титул сменили спецодежду на вечерние платья и удивили жюри талантами.

Новости Беларуси. Конкурс «Мисс торговля» прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Воронович, участница конкурса «Мисс торговля-2018»: У нас очень дружеская атмосфера. Все друг друга поддерживают. Планирую получать удовольствие, выложиться на полную.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это мероприятие показывает, насколько наши торговые сети не только полны изобилием товаров, но и насколько сегодня в торговых сетях прекрасная половина человечества. У нас 90 %.

19 конкурсанток соревновались в дефиле, блиц-опросе, создании цветочных композиций. Ни одна из участниц не осталась без внимания – каждая стала победительницей в той или иной номинации.