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В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт

06 марта 2018 20:54
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Новости Беларуси. Конкурс «Мисс торговля» прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представительницы торговых организаций города продемонстрировали свои достоинства. Претендентки на престижный титул сменили спецодежду на вечерние платья и удивили жюри талантами.

В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт-1

Александра Воронович, участница конкурса «Мисс торговля-2018»:
У нас очень дружеская атмосфера. Все друг друга поддерживают. Планирую получать удовольствие, выложиться на полную.

В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт-4

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это мероприятие показывает, насколько наши торговые сети не только полны изобилием товаров, но и насколько сегодня в торговых сетях прекрасная половина человечества. У нас 90 %.

19 конкурсанток соревновались в дефиле, блиц-опросе, создании цветочных композиций. Ни одна из участниц не осталась без внимания – каждая стала победительницей в той или иной номинации.

# Конкурс красоты # общество # Александр Крепак # Фотофакт

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