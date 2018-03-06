Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»

Новости Беларуси. В Минске в канун 8 марта состоялась встреча женщин-журналистов – руководителей редакций журналов, информационных агентств и телеканалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На форуме было отмечено: информация из-под пера женщин более сдержанная, без резкостей.
Павел Легкий, заместитель министра информации Беларуси:
У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу, это очень важно. Они очень внимательны к каким-то мелочам, деталям, которые мы, мужчины, зачастую упускаем. Поэтому, наверное, нередко так случается, что женщины-руководители достигают даже больших успехов в журналистском ремесле.
Участницы встречи отметили, что мужчин в их коллективах все же не хватает. Сейчас в нашей стране почти треть руководителей региональных телеканалов – женщины.