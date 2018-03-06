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Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»

06 марта 2018 20:42
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Новости Беларуси. В Минске в канун 8 марта состоялась встреча женщин-журналистов – руководителей редакций журналов, информационных агентств и телеканалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На форуме было отмечено: информация из-под пера женщин более сдержанная, без резкостей.

Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»-1

Павел Легкий, заместитель министра информации Беларуси:
У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу, это очень важно. Они очень внимательны к каким-то мелочам, деталям, которые мы, мужчины, зачастую упускаем. Поэтому, наверное, нередко так случается, что женщины-руководители достигают даже больших успехов в журналистском ремесле.

Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»-4

Участницы встречи отметили, что мужчин в их коллективах все же не хватает. Сейчас в нашей стране почти треть руководителей региональных телеканалов – женщины.

# общество # Фотофакт # Журналистика # Павел Легкий

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