«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»

Новости Беларуси. Спуститься в шахту, обуздать многотонный БелАЗ и защитить права коллег. Накануне женского праздника Федерация профсоюзов Беларуси впервые провела конкурс среди профледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На победу претендовали восемь девушек. Самых инициативных и талантливых выбирали их же коллективы. Тест-драйв железного рекордсмена для дам стал финальным испытанием.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Чтобы управлять железным гигантом, стальные нервы нужны лишь на первый взгляд. На деле машина-зверь не так уж сильно отличается от любого другого автомобиля. Правда, обычных прав и знаний будет недостаточно. Потенциальному водителю необходимо пройти специальное обучение.

Дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Но и наши барышни – не из робкого десятка. Каждая профледи ради коллег может свернуть горы. А уж покорить вершины легендарного БелАЗа – и подавно.

Елена Гурьева, финалистка конкурса «Профледи-2018»:

Не страшно! Интересно.

Знакомимся с экипажем. Елена – техник. Екатерина – детский доктор. Обе – автомобилистки со стажем. Но предстоящее ралли не оставляет равнодушными даже опытных автоледи. Елена Гурьева:

Чувствуется мощь в этом всем, чувствуется сила.

За руль девушек пока не пустят. Чтобы приноровиться к характеру и габаритам великана, необходимо время и терпение.

Андрей Вашкевич, водитель-испытатель БелАЗа:

Я начинал с маленьких (30, 40, 55) и дошел до 450 тонн. Девочки тоже могут приобрести навыки. Допустим, в Австралии девушки тоже водят машины грузоподъемностью 320-360 тонн.

Девушек на карьерных БелАЗах также можно встретить в России и Украине. Для наших героинь стресс-тест продлился около 10 минут.

Снежный форсаж – финальное испытание конкурса, который впервые проводит Федерация профсоюзов. Главное – умение держать себя в любой ситуации. Буквально накануне дамы побывали в шахте.

Лариса Романовская, финалистка конкурса «Профледи-2018»:

БелАЗовские ралли – это просто круто! Не смотря на то, что ужасно холодно, это было прекрасно.

Юлия Козыренко, финалистка конкурса «Профледи-2018»:

Когда поднимались на горку, я сравнила вот эту огромную машину с кораблем «Титаником». Но самое главное – что не затонет!

Восемь финалисток. Заявок было около сотни. Организаторы подчеркивают: это не конкурс красоты и не соревнование. Все девушки – хранительницы домашнего очага и активные представительницы профсоюзного движения.

Сергей Комадей, начальник управления Федерации профсоюзов Беларуси:

Победительница конкурса – это лидер. Главное – как у профсоюзного лидера – это желание помогать, помогать людям.