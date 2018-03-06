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«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»

06 марта 2018 18:00
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Новости Беларуси. Спуститься в шахту, обуздать многотонный БелАЗ и защитить права коллег. Накануне женского праздника Федерация профсоюзов Беларуси впервые провела конкурс среди профледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-1

На победу претендовали восемь девушек. Самых инициативных и талантливых выбирали их же коллективы. Тест-драйв железного рекордсмена для дам стал финальным испытанием.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-4

Татьяна Ревизоре, СТВ:   
Чтобы управлять железным гигантом, стальные нервы нужны лишь на первый взгляд. На деле машина-зверь не так уж сильно отличается от любого другого автомобиля. Правда, обычных прав и знаний будет недостаточно. Потенциальному водителю необходимо пройти специальное обучение.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-7

Дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Но и наши барышни – не из робкого десятка. Каждая профледи ради коллег может свернуть горы. А уж покорить вершины легендарного БелАЗа – и подавно.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-10

Елена Гурьева, финалистка конкурса «Профледи-2018»:
Не страшно! Интересно.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-13

Знакомимся с экипажем. Елена – техник. Екатерина – детский доктор. Обе – автомобилистки со стажем. Но предстоящее ралли не оставляет равнодушными даже опытных автоледи.

Елена Гурьева:
Чувствуется мощь в этом всем, чувствуется сила.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-16

За руль девушек пока не пустят. Чтобы приноровиться к характеру и габаритам великана, необходимо время и терпение.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-19

Андрей Вашкевич, водитель-испытатель БелАЗа:
Я начинал с маленьких (30, 40, 55) и дошел до 450 тонн. Девочки тоже могут приобрести навыки. Допустим, в Австралии девушки тоже водят машины грузоподъемностью 320-360 тонн.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-22

Девушек на карьерных БелАЗах также можно встретить в России и Украине. Для наших героинь стресс-тест продлился около 10 минут.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-25

«Очень высоко, классно»: впечатления девушек от стресс-теста

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-28

Снежный форсаж – финальное испытание конкурса, который впервые проводит Федерация профсоюзов. Главное – умение держать себя в любой ситуации. Буквально накануне дамы побывали в шахте.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-31

Лариса Романовская, финалистка конкурса «Профледи-2018»:
БелАЗовские ралли – это просто круто! Не смотря на то, что ужасно холодно, это было прекрасно.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-34

Юлия Козыренко, финалистка конкурса «Профледи-2018»:
Когда поднимались на горку, я сравнила вот эту огромную машину с кораблем «Титаником». Но самое главное – что не затонет!

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-37

Восемь финалисток. Заявок было около сотни. Организаторы подчеркивают: это не конкурс красоты и не соревнование. Все девушки – хранительницы домашнего очага и активные представительницы профсоюзного движения.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-40

Сергей Комадей, начальник управления Федерации профсоюзов Беларуси:
Победительница конкурса – это лидер. Главное – как у профсоюзного лидера – это желание помогать, помогать людям.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-43

Итоги конкурса подвели вечером. Титул «Профледи» достался представительнице гродненского предприятия. Впрочем, и остальные девушки не остались без званий. Ведь если им удалось растопить даже железное сердце легенды, то что уж говорить о судьях.

«Победительница конкурса – это лидер». В Минске подвели итоги «Профледи-2018»-45

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Андрей Вашкевич # Татьяна Ревизоре # Елена Гурьева # Лариса Романовская # Юлия Козыренко # Сергей Комадей

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