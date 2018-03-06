В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования

Новости Беларуси. «IT-образование и IT-индустрия: стратегия развития». Эту тему, которая в последнее время приобретает все большее значение для нашей страны, 6 марта обсудили в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «IT-образование и IT-индустрия: стратегия развития». Эту тему, которая в последнее время приобретает все большее значение для нашей страны, 6 марта обсудили в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе собрались представители ведущих белорусских IT-компаний и деканы факультетов университетов. Основных проблем сейчас две, они существуют во всем мире: учебные программы значительно отстают от стремительных изменений в сфере высоких технологий, не хватает и сильных преподавателей.
Резиденты ПВТ уже сейчас оказывают значительную поддержку системе образования. Созданы многочисленные совместные лаборатории с вузами.
Непосредственно в компаниях открыты филиалы кафедр, где студенты на практике изучают этот сегмент мирового рынка. Реализуется и проект по обучению языку программирования Scratch в средних школах.