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В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования

06 марта 2018 16:32
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Новости Беларуси. «IT-образование и IT-индустрия: стратегия развития». Эту тему, которая в последнее время приобретает все большее значение для нашей страны, 6 марта обсудили в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-1

Вместе собрались представители ведущих белорусских IT-компаний и деканы факультетов университетов. Основных проблем сейчас две, они существуют во всем мире: учебные программы значительно отстают от стремительных изменений в сфере высоких технологий, не хватает и сильных преподавателей.

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-3

Резиденты ПВТ уже сейчас оказывают значительную поддержку системе образования. Созданы многочисленные совместные лаборатории с вузами.

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-6

Непосредственно в компаниях открыты филиалы кафедр, где студенты на практике изучают этот сегмент мирового рынка. Реализуется и проект по обучению языку программирования Scratch в средних школах.

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-9

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-11

В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования-13

# общество # It-технологии # Фотофакт

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