В Парке высоких технологий 6 марта обсудили стратегии развития IT-образования

Новости Беларуси. «IT-образование и IT-индустрия: стратегия развития». Эту тему, которая в последнее время приобретает все большее значение для нашей страны, 6 марта обсудили в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе собрались представители ведущих белорусских IT-компаний и деканы факультетов университетов. Основных проблем сейчас две, они существуют во всем мире: учебные программы значительно отстают от стремительных изменений в сфере высоких технологий, не хватает и сильных преподавателей.

Резиденты ПВТ уже сейчас оказывают значительную поддержку системе образования. Созданы многочисленные совместные лаборатории с вузами.