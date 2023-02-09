Медведица Нюра из Минского зоопарка уже вышла из спячки. Как это повлияет на здоровье животного?

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

В природных условиях глубина спячки медведя зависит в первую очередь от погодных условий. В теплые зимы медведь не будет укладываться в спячку, она у него будет прерывистая. В то же время в очень холодные, суровые зимы, когда есть совсем-совсем нечего, спячка у медведя глубокая. Они укладываются в спячку и спят там действительно до весны. Никакого сильно негативного влияние на здоровье медведя то, что он полностью спит или не полностью… Если медведь хорошо откромился и может, в принципе, улечься в спячку, то с ним будет все в порядке, вне зависимости от того, как он поспит.