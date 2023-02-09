Медведица Нюра из Минского зоопарка уже вышла из спячки. Как это повлияет на здоровье животного?
Новости Беларуси. Медведица Нюра из столичного зоопарка проснулась раньше положенного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее сон длился всего шесть недель. Обычно нормальная спячка у бурых медведей около пяти месяцев. Хотя к зиме Нюру готовили основательно.
Откармливали по осени на совесть: гречневой кашей и орехами. Сейчас она периодически засыпает, но лишь на пару дней. Ранний выход из спячки связан с особенностями нервной системы молодой медведицы.
Ей всего шесть лет. Зоотехники прогнозируют, что с возрастом животное станет спокойнее.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
В природных условиях глубина спячки медведя зависит в первую очередь от погодных условий. В теплые зимы медведь не будет укладываться в спячку, она у него будет прерывистая. В то же время в очень холодные, суровые зимы, когда есть совсем-совсем нечего, спячка у медведя глубокая. Они укладываются в спячку и спят там действительно до весны. Никакого сильно негативного влияние на здоровье медведя то, что он полностью спит или не полностью… Если медведь хорошо откромился и может, в принципе, улечься в спячку, то с ним будет все в порядке, вне зависимости от того, как он поспит.
Напомним, перед тем, как оказаться в Минском зоопарке, бурая медведица много путешествовала. Уроженка Пензы Нюра долгое время прожила в передвижном цирке. Затем в маленькой клетке на заднем дворе у местной пенсионерки. Судьба улыбнулась косолапой, когда Минский зоопарк забрал ее к себе.
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