Профсоюзы несколько дней выявляли нарушения в охране труда на гродненских предприятиях

Новости Беларуси. Выполнение законодательства в сфере охраны труда. На протяжении нескольких дней рейдовая группа Федерации профсоюзов Беларуси проверяла гродненские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существенных нарушений не выявлено. Инспекторы побывали и на рабочих местах, и в цехах, и в производственных помещениях.

Не обошли вниманием крупные стройплощадки. Одна из них – мост, который реконструируется. Работа на высоте требует особой сноровки и выполнения требований безопасности. Во время проверки обращали внимание на то, как оформлены документы и какие в целом созданы условия для работы.

Сергей Серый, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций:

Убедились, что действительно наниматели сегодня на предприятии соблюдают необходимые меры, пердусмотренные санпином. Есть комнаты обогрева, они оборудованы необходимым оборудованием: чайники, микроволновые печи. Соблюдается температурный режим в этих помещениях. Есть и замечания, они будут оформлены в виде рекомендаций, отосланы на предприятия, чтобы рассмотреть это на соответствующей комиссии по вопросам охраны труда.