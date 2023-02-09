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Профсоюзы несколько дней выявляли нарушения в охране труда на гродненских предприятиях

09 февраля 2023 06:55
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Новости Беларуси. Выполнение законодательства в сфере охраны труда. На протяжении нескольких дней рейдовая группа Федерации профсоюзов Беларуси проверяла гродненские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существенных нарушений не выявлено. Инспекторы побывали и на рабочих местах, и в цехах, и в производственных помещениях.  

Профсоюзы несколько дней выявляли нарушения в охране труда на гродненских предприятиях-1

Не обошли вниманием крупные стройплощадки. Одна из них – мост, который реконструируется. Работа на высоте требует особой сноровки и выполнения требований безопасности. Во время проверки обращали внимание на то, как оформлены документы и какие в целом созданы условия для работы.  

Профсоюзы несколько дней выявляли нарушения в охране труда на гродненских предприятиях-4

Сергей Серый, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций:  
Убедились, что действительно наниматели сегодня на предприятии соблюдают необходимые меры, пердусмотренные санпином. Есть комнаты обогрева, они оборудованы необходимым оборудованием: чайники, микроволновые печи. Соблюдается температурный режим в этих помещениях. Есть и замечания, они будут оформлены в виде рекомендаций, отосланы на предприятия, чтобы рассмотреть это на соответствующей комиссии по вопросам охраны труда.  

Профсоюзы несколько дней выявляли нарушения в охране труда на гродненских предприятиях-7

По результатам прошлого года травм на производстве в Гродно стало меньше. В 2022-м инспекторы проверили свыше 900 организаций. Нанимателям рекомендовали устранить почти 7 000 нарушений.  

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Сергей Серый # Фотофакт

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