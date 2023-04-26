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В Минске пройдёт Национальный форум атлетов. Какие темы на повестке?

26 апреля 2023 07:36
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Новости Беларуси. Спортивная карьера в условиях санкций и новые возможности для развития. В Минске 26 апреля пройдет Национальный форум атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пройдёт Национальный форум атлетов. Какие темы на повестке?-1

Мероприятие в штаб-квартире НОК объединит более 200 спортсменов и спортивных менеджеров Беларуси и России, чтобы сообща выработать подходы, которые помогут минимизировать последствия незаконного отстранения атлетов от международных соревнований. Сегодня белорусы и россияне проводят совместные сборы, турниры, в ряде видов соревнуются вместе.  

В Минске пройдёт Национальный форум атлетов. Какие темы на повестке?-4

Во время семинара-конференции обсудят, как оставаться первым номером и за пределами спортплощадки, развивать карьеру в условиях серьезного давления, создавать личный бренд. Вечером российские и белорусские олимпийцы проведут мастер-классы для юных спортсменов.  

# Белорусские спортсмены # общество # Фотофакт

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