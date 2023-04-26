В Минске пройдёт Национальный форум атлетов. Какие темы на повестке?

Новости Беларуси. Спортивная карьера в условиях санкций и новые возможности для развития. В Минске 26 апреля пройдет Национальный форум атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие в штаб-квартире НОК объединит более 200 спортсменов и спортивных менеджеров Беларуси и России, чтобы сообща выработать подходы, которые помогут минимизировать последствия незаконного отстранения атлетов от международных соревнований. Сегодня белорусы и россияне проводят совместные сборы, турниры, в ряде видов соревнуются вместе.