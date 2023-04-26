37 лет назад произошла авария на ЧАЭС. В Беларуси пройдут памятные акции
Новости Беларуси. Беда, которая дала толчок к развитию и созиданию. 37 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта апрельская дата особая для Беларуси, России, Украины, да и всего мира. 26 апреля человечество вспоминает о Чернобыле и ликвидаторах аварии, которые, не жалея жизни и здоровья, остановили радиационную стихию.
Восстановление пострадавших земель, жизнь людей на данных территориях всегда были и остаются на особом контроле у Президента. Александр Лукашенко неоднократно посещал загрязненные районы, лично следит за тем, как идет их восстановление, ставит соответствующие задачи местным руководителям.
Масштабная работа продолжается: до 2025 года рассчитана шестая государственная программа по преодолению последствий катастрофы. Решение не бросать загрязненные земли было верным. За годы с момента катастрофы площадь загрязненных территорий сокращена вдвое. Более того, в Беларуси научилась получать на этих землях чистые продукты, разводить пчел и лошадей, поэтапно к жизни возвращают и лес.
Во всех регионах страны сегодня пройдут памятные акции. В минском парке Дружбы народов представители власти, общественных объединений, парламентарии возложат цветы к знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». Это ежегодное напоминание о большой беде, которая, однако, стала началом новой страницы в жизни многих белорусов. Ведь ни один метр земли не оказался брошен, ни один человек не остался один на один с бедой. Позиция государства в этом вопросе неизменна.