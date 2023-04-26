37 лет назад произошла авария на ЧАЭС. В Беларуси пройдут памятные акции

Новости Беларуси. Беда, которая дала толчок к развитию и созиданию. 37 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта апрельская дата особая для Беларуси, России, Украины, да и всего мира. 26 апреля человечество вспоминает о Чернобыле и ликвидаторах аварии, которые, не жалея жизни и здоровья, остановили радиационную стихию.

Восстановление пострадавших земель, жизнь людей на данных территориях всегда были и остаются на особом контроле у Президента. Александр Лукашенко неоднократно посещал загрязненные районы, лично следит за тем, как идет их восстановление, ставит соответствующие задачи местным руководителям.

Масштабная работа продолжается: до 2025 года рассчитана шестая государственная программа по преодолению последствий катастрофы. Решение не бросать загрязненные земли было верным. За годы с момента катастрофы площадь загрязненных территорий сокращена вдвое. Более того, в Беларуси научилась получать на этих землях чистые продукты, разводить пчел и лошадей, поэтапно к жизни возвращают и лес.