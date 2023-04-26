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В Минской области в студотряды на лето трудоустроят более 3000 школьников. Кем можно поработать?

26 апреля 2023 07:33
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Новости Беларуси. Более 3 000 школьников предстоящим летом будут заняты в Минской области в студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти подработку можно с 14 лет. Поможет БРСМ.  

В Минской области в студотряды на лето трудоустроят более 3000 школьников. Кем можно поработать?-1

В каждом райцентре есть комитет, который рассматривает заявки и предлагает варианты. На выбор сервисные, экологические, педагогические, строительные, медицинские, лесохозяйственные отряды.  

В Минской области в студотряды на лето трудоустроят более 3000 школьников. Кем можно поработать?-4

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:  
В этом году у нас изъявило желание трудоустроиться и в каникулярный период поработать около 100 человек. Летнее трудоустройство помогает сформировать личность тех людей, которые будут являться нашей будущей надеждой и опорой. И, самое главное, мы вырастим настоящих патриотов нашей страны, нашего города.  

В Минской области в студотряды на лето трудоустроят более 3000 школьников. Кем можно поработать?-7

Для школьников рабочий максимум – 23 часа в неделю. Подросткам в возрасте от 16 до 18 разрешена занятость не более 35 часов в неделю.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дмитрий Заблоцкий # Фотофакт

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