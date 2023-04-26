В Минской области в студотряды на лето трудоустроят более 3000 школьников. Кем можно поработать?

Новости Беларуси. Более 3 000 школьников предстоящим летом будут заняты в Минской области в студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти подработку можно с 14 лет. Поможет БРСМ.

В каждом райцентре есть комитет, который рассматривает заявки и предлагает варианты. На выбор сервисные, экологические, педагогические, строительные, медицинские, лесохозяйственные отряды.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

В этом году у нас изъявило желание трудоустроиться и в каникулярный период поработать около 100 человек. Летнее трудоустройство помогает сформировать личность тех людей, которые будут являться нашей будущей надеждой и опорой. И, самое главное, мы вырастим настоящих патриотов нашей страны, нашего города.