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В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни

15 марта 2018 22:18
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Новости Беларуси. Изысканность и доступность в одном блюде. Белорусские продукты лягут в основу французских кулинарных шедевров, которые будут готовить в столице 21 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни-1

Почти 20 участников международного гастрофеста виртуозно приготовят уникальные блюда из отечественной картошки, мяса и молочной продукции. Примечательно, что в одно время этот фестиваль объединит три тысячи шеф-поваров из 150 стран мира.

В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни-4

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь:
Ключ к успеху мероприятия лежит в интересе к французской кулинарии. Французская кулинария – это неотделимая часть нашей культуры, она богатая, разнообразная.

В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни-7

Денис Исаев, шеф-повар:
Очень нравятся наши французские хлеба с ассорти из масел. Также французский десерт, который мы будем представлять на фестивале.

В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни-10

По условиям кулинарного соревнования наши шеф-повара должны приготовить блюда французской кухни с минимальным использованием жира, сахара и соли. В меню для гурманов будут сыры, мясные блюда и выпечка.

В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни-13

# общество # Еда # Фотофакт # Дидье Канесс # Денис Исаев

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