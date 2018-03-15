В Минске пройдёт гастрофест, где из белорусских продуктов приготовят блюда французской кухни

Новости Беларуси. Изысканность и доступность в одном блюде. Белорусские продукты лягут в основу французских кулинарных шедевров, которые будут готовить в столице 21 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 20 участников международного гастрофеста виртуозно приготовят уникальные блюда из отечественной картошки, мяса и молочной продукции. Примечательно, что в одно время этот фестиваль объединит три тысячи шеф-поваров из 150 стран мира.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь:

Ключ к успеху мероприятия лежит в интересе к французской кулинарии. Французская кулинария – это неотделимая часть нашей культуры, она богатая, разнообразная.

Денис Исаев, шеф-повар:

Очень нравятся наши французские хлеба с ассорти из масел. Также французский десерт, который мы будем представлять на фестивале.