Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег

Новости Беларуси. Столичные аграрии готовы к началу посевной кампании. Укомплектован штат сотрудников, проверена техника, подобраны органические удобрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трудиться в поле рабочие планируют сразу, как только сойдёт снег. В нынешней посевной в Минске будут участвовать три десятка организаций. Традиционно, столица поможет справиться с этой сезонной работой Минской области. Сначала на полях высадят яровые культуры.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Наша техническая инспекция выедет во все сельхозпредприятия и будет проверять, в каких условиях производится ремонт техники. Где там горячая вода для работников, есть ли запасные части.