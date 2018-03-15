Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег

Новости Беларуси. Столичные аграрии готовы к началу посевной кампании. Укомплектован штат сотрудников, проверена техника, подобраны органические удобрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные аграрии готовы к началу посевной кампании. Укомплектован штат сотрудников, проверена техника, подобраны органические удобрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Трудиться в поле рабочие планируют сразу, как только сойдёт снег. В нынешней посевной в Минске будут участвовать три десятка организаций. Традиционно, столица поможет справиться с этой сезонной работой Минской области. Сначала на полях высадят яровые культуры.
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Наша техническая инспекция выедет во все сельхозпредприятия и будет проверять, в каких условиях производится ремонт техники. Где там горячая вода для работников, есть ли запасные части.
В это время на площадки выйдут инспекторы от профсоюзов. Контролёры будут следить за соблюдением норм охраны труда и своевременным ремонтом техники.