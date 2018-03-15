Прямой эфир

Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег

15 марта 2018 21:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные аграрии готовы к началу посевной кампании. Укомплектован штат сотрудников, проверена техника, подобраны органические удобрения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег-1

Трудиться в поле рабочие планируют сразу, как только сойдёт снег. В нынешней посевной в Минске будут участвовать три десятка организаций. Традиционно, столица поможет справиться с этой сезонной работой Минской области. Сначала на полях высадят яровые культуры. 

Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег-4

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Наша техническая инспекция выедет во все сельхозпредприятия и будет проверять, в каких условиях производится ремонт техники. Где там горячая вода для работников, есть ли запасные части.

Готовность №1. Белорусские аграрии планируют начать посевную, как только сойдёт снег-7

В это время на площадки выйдут инспекторы от профсоюзов. Контролёры будут следить за соблюдением норм охраны труда и своевременным ремонтом техники. 

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Николай Белановский

Другие новости рубрики

Все новости
Смотреть фильмы – в деревянный кинотеатр «Вымпел», за мороженым – в магазин «Звёздочка»: как жили на улице Леонида Беды в 70-ые
15 марта 2018 21:28

Смотреть фильмы – в деревянный кинотеатр «Вымпел», за мороженым – в магазин «Звёздочка»: как жили на улице Леонида Беды в 70-ые

С какими вопросами жители Новогрудка обращались к Максиму Рыженкову на выездном приёме?
15 марта 2018 19:21

С какими вопросами жители Новогрудка обращались к Максиму Рыженкову на выездном приёме?

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ
15 марта 2018 18:49

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ