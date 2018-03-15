С какими вопросами жители Новогрудка обращались к Максиму Рыженкову на выездном приёме?

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают знакомиться с проблемами белорусов в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта в Новогрудке на встречу с первым заместителем этой структуры Максимом Рыженковым записались полтора десятка человек – некоторые приехали даже из других областей. К приёму люди тщательно готовились заранее – пришли не с пустыми руками.

Так, жители деревень Пашковичи и Климовичи Минского района развернули перед чиновниками подробную карту-схему своей местности. Там проживает более 800 человек, а инфраструктуры, по их словам, нет. Делегаты из деревень просили уделить внимание состоянию дорог, включить эти населённые пункты в маршрут автобусов, сделать остановочные пункты и установить хорошее уличное освещение.

Сергей Деревяго, житель деревни Пашковичи:

Сражаемся около 7 лет мы. Более активно начали сражаться с 2017 года, когда уже создали кооператив. 7 лет проводили газ. Провели газ – уже хотелось бы какие-то блага.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Ну, вообще, конечно, бардак. Под самым городом Минском, чтобы ни улиц не было, ни освещения, ни автобуса, который бы проходил. Люди уже бьются в эту дверь сколько. Ни районные власти, ни города Минска не видят этой проблемы.

Земельные споры, вопросы ЖКХ, разъяснение по изменениям в законе об автомобильных перевозках – в одних случаях требовалась консультация, в других – вмешательство. Например, в ситуации, где трактор местного хозяйства въехал в деревенский дом под Новогрудком. Жильцы считают, что денег по страховке на ремонт не достаточно, СПК же устранять повреждения отказывается.