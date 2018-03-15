Смотреть фильмы – в деревянный кинотеатр «Вымпел», за мороженым – в магазин «Звёздочка»: как жили на улице Леонида Беды в 70-ые

Современная улица Леонида Беды для художника и дизайнера Дмитрия Сурского навсегда останется Восточным переулком. В этом районе прошло его детство и юность в 60-70-ых годах. Он хорошо помнит, как улица Некрасова в те времена была мощёной, тихой и пахла медовыми липами.

А вдоль Восточного переулка с двух сторон росли каштаны, которые весной превращали поселковую улицу в настоящий сад. Вокруг был частный сектор – одноэтажные уютные домики, и ходил всего один 15-ый автобус. А на месте этого старого вяза находилась первая мастерская Дмитрия Сурского.

Тогда ему было 19.

Студент Белорусского театрально-художественного института.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»:

Интересная история у этого дома, который стоял на углу Некрасова и Восточного переулка. Там жила старая бабушка, у которой умер сын.

И мы, соседи, её досматривали: носили ей еду, топили печь.

Это были мои дела, когда я приходил из школы. Бабушка была красивая. Настоящая пани Яновская. И потом, когда она умерла, мы начали с соседями пользоваться этим домом. Там сам построил камин, работал.

В глубине квартала, примерно на месте этой аптеки, жила семья художника.

Территория была небольшой, в 4 сотки, но дом был комфортный, в финском стиле, с большими окнами. Соседи держали хозяйство, поэтому вокруг бегали свиньи, утки и другая живность.

Пахло квашеной капустой, дымом и сыростью. У Сурских был замечательный сад с вишнями, яблоками, террасой и зелёной лужайкой в английском стиле. Рядом с гаражом вертикально стояла моторная лодка-казанка, которая очень напоминала ракету.



Дом стал очагом столичной интеллигенции.

Отец Дмитрия был художником и дружил с писателем Алесем Адамовичем, поэтом Наумом Кисляком, философом Николаем Круковским, в гости часто приходили Май Данциг и Борис Заборов. Однажды приезжал даже известный бард Александр Галич, и в родном дворе нашего минчанина пела песни замечательная компания.

Дмитрий Сурский:

По соседству жила еврейская семья кузнецов, у которых было немало интересного железа. Который мой отец интересовался. И про него говорили: «О, этот молодой человек очень разбирается в железе».

Они собирали металлолом, разные вещи.

Он выбирал у них красивые арт-объекты, на такой тачке большой привозил к нам домой и там что-то из них создавал, он такой был очень рукастый человек, умел всё делать сам, я много чему научился у отца. Сами делали водопровод, разбирались с электрикой, сами ремонтировали дом.

А в этом скверике когда-то росли голубые ели, и собиралась вся молодёжь района.

Катались на велосипедах, лыжах. Неподалёку была горка, кто-то летел на санках, а кто-то катился на согнутых «козах», сделанных из трубы. На них могли прокатиться сразу несколько человек. Но, несмотря на домашнюю атмосферу, этот квартал был довольно криминальным. Так, однажды забравшись на высокую ель, мальчик Дима увидел сверху, что любимый велосипед угоняют.



Дмитрий Сурский:

Какой-то парень подумал, что его бросили и уже схватил, куда-то потянул. Чуть отбил его. На самом деле, тогда крали велосипеды. Здесь был небольшой магазин, где мы приобретали самое необходимое. Там было много вкусного: колбаса и сухие колбасы, и рыба солёная. Там можно было купить всё. И несколько велосипедов у меня там украли. Когда украли мой первый велосипед, который мне отец купил на мой день рождения, «Орлёнок», сказали – сам виноват. И я увидел, что у соседа висел на стене какой-то очень старый, неработающий велосипед, и в 6-ом классе я его отремонтировал сам, сам покрасил. И уже пользовался таким, почти что созданным самостоятельно, инструментом.

Внизу сквера находился деревянный кинотеатр «Вымпел».



Мальчишки старались не пропускать ни одного сеанса. И, конечно, заглядывали в киоск за «Ленинградским» мороженым, и в магазин «Звёздочка» – за мороженым-батончиком с орехами в шоколадной глазури.

Вкус советского детства!

На пересечении Некрасова и Коласа была школа, в которую ходил Дмитрий. А в уже известном скверике проходили уроки физкультуры и не только.



Дмитрий Сурский:

Мы собирались после школы, и играли в такую известную игру «тюха». Это была игра на деньги. Сначала мы играли просто с пробками от пивных бутылок. Это выставляли такую стопку, бросали эту тюху.

Если ты сбиваешь эту стопку – это называлось «тюк».

Ты имел тогда возможность первым разбивать эту группку. А так – по очереди, кто ближе к черте, на которой выставлялась эта группка. Кто ближе бросит тюху, тот первый разбивал её. А потом мы уже играли на деньги. Потому что были монеты и монеты выставляли. Такая была очень азартная игра.