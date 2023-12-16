В Минске пройдёт церемония вручения первой международной правозащитной премии

В то время как права человека превратились на планете в инструмент политического давления, в Беларуси, а также на просторах СНГ и в ряде европейских государств это ценность, которую оберегают с особым трепетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске готовятся к вручению премии имени Эмиля Чечко. Она учреждена в годовщину гибели польского солдата, который перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать об ужасных преступлениях по ту сторону границы. Базовые права человека давно защищены. Это прописано в конституциях многих стран, в том числе и Беларуси. Те, кто внес особый вклад в укрепление прав человека и будет удостоен международной правозащитной премии «За мир и права человека». Лауреатов назовут уже в ближайший понедельник, 18 декабря.