Культурная столица Беларуси в 2024 году переедет в Белыничи

Новости Беларуси. Целый год в качестве культурной столицы Беларуси провел Слуцк. 12 месяцев город жил в ритме конкурсов и фестивалей: статус обязывает. Тем более показать есть что: культурное наследие Слуцка насчитывает не одну сотню лет. Традиции здесь хранят и развивают. Сегодня пришло время для передачи культурной эстафеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто стал преемником высокого титула «Культурной столицы-2024» – расскажет Дарья Седун.

Слуцк на карте Беларуси – один из древнейших городов со своей уникальной архитектурой и прошлым. Чаще всего город ассоциируется со знаменитой мануфактурой шелковых поясов. Но и сегодня на Слуцкой земле немало тех, кто продолжает удивлять. 2023 год город провел в статусе культурной столицы Беларуси. Концерты, выставки, конкурсы, фестивали, театральные представления – на 12 месяцев закрутил калейдоскоп культурных событий. К фестивалю подключились все: молодежь, творческие коллективы Случчины и даже местная библиотека.

Ольга Жерновая, заместитель директора Слуцкой районной центральной библиотеки:

Благодаря тому, что Слуцк был культурной столицей всей Беларуси, появилась возможность выйти на международное сотрудничество. Мы заключили соглашение с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина. Это открыло доступ к ее фондам. Это первая районная библиотека в Минской области, которая получила такую возможность, потому что Слуцк был культурной столицей этого года