В Гродненском зоопарке назвали живой символ Нового года

В Гродненском зоопарке выбрали живой символ Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это игуана по имени Ася. 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона, и она особенно подходит на роль этого мифического существа.
В Гродненском зоопарке выбрали живой символ Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это игуана по имени Ася. 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона, и она особенно подходит на роль этого мифического существа.
В зоопарке ящерица живет уже три года. Любит лакомиться пекинской капустой, тыквой и бананами. По характеру очень добрая, ласковая и дружелюбная. Сотрудники зоопарка уверяют, что именно благодаря этим качествам Ася и стала символом наступающего года.