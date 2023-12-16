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В Гродненском зоопарке назвали живой символ Нового года

16 декабря 2023 07:43
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В Гродненском зоопарке выбрали живой символ Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это игуана по имени Ася. 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона, и она особенно подходит на роль этого мифического существа.

В Гродненском зоопарке назвали живой символ Нового года-1

В зоопарке ящерица живет уже три года. Любит лакомиться пекинской капустой, тыквой и бананами. По характеру очень добрая, ласковая и дружелюбная. Сотрудники зоопарка уверяют, что именно благодаря этим качествам Ася и стала символом наступающего года.

# Новый год # Новости Гродно и Гродненской области

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