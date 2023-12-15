Новости Беларуси. С небывалым размахом дан старт главному зимнему благотворительному марафону «Наши дети», который уже более четверти века под патронажем Президента объединяет и радует юное поколение белорусов. Уникальная новогодняя традиция обрела новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши дети» – главный благотворительный марафон зимы, который дарит праздник и волшебство миллиону юных белорусов, стартовал в нашей стране. Как скромная инициатива переросла в республиканский марафон добра – расскажет Анна Корольчук. Это не просто новогодние поздравительные открытки. Андрей Москаленко бережно просматривает приглашения на ту самую первую елку. Восьмилетнему витебскому мальчишке из многодетной семьи повезло быть в числе юных счастливчиков, которые побывали на новогоднем балу в далеком 95-м. Позже в его жизни будут и губернаторские елки. Но та первая – самое яркое воспоминание детства, от которого и сегодня горят глаза у теперь уже учителя истории.

Андрей Москаленко, учитель истории Средней школы № 23 Витебска:

Что мне запомнилось из данного мероприятия? Это, наверное, большая елка. Большущий, огромный мешок конфет. Ну и эти добрые слова, которые были сказаны в адрес нас, детей.

Главный благотворительный марафон зимы – «Наши дети» – появился в апреле 1995 года. Глава государства взял под патронаж скромную инициативу Министерства образования и науки. В тяжелое постперестроечное время в органы госуправления, банки и на крупные предприятия рассылали письма с просьбой выбрать себе «подопечного»: детский дом или интернат – и приехать туда с новогодними подарками. Указом Президента акцию включили в Национальный план действий по охране прав ребенка.

Более четверти века спустя эстафета добра стала национальной традицией, к которой присоединяется все больше людей с чуткими сердцами. А участники первых торжеств, ставшие молодыми родителями, теперь приводят на праздник своих малышей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта «Наши дети» каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает: он дорог и нужен своей родной стране.