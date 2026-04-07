В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»
С 7 и по 9 апреля Минск станет площадкой для международного туристического форума Travel Hub «Содружество». В столице – парламентарии, руководители профильных ведомств, эксперты туриндустрии, представители мемориальных комплексов и международных организаций. Главная тема – развитие совместных туристических проектов стран СНГ.
Участники обсудят создание единого патриотического маршрута, который объединит ключевые исторические места региона. Особое внимание – современным цифровым решениям: от дополненной реальности на полях сражений до интерактивных сервисов для путешественников.
Отдельный блок посвящен подготовке квалифицированных гидов и повышению стандартов экскурсионного обслуживания. Также на повестке – взаимодействие мемориальных учреждений Содружества, обмен практиками и формирование общего подхода к сохранению исторической памяти. Форум станет площадкой для диалога, где будут определены новые точки роста и совместные инициативы, способные укрепить туристическую привлекательность региона.