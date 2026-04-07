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В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»

07 апреля 2026 06:16
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С 7 и по 9 апреля Минск станет площадкой для международного туристического форума Travel Hub «Содружество». В столице – парламентарии, руководители профильных ведомств, эксперты туриндустрии, представители мемориальных комплексов и международных организаций. Главная тема – развитие совместных туристических проектов стран СНГ. 

В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»-2

Участники обсудят создание единого патриотического маршрута, который объединит ключевые исторические места региона. Особое внимание – современным цифровым решениям: от дополненной реальности на полях сражений до интерактивных сервисов для путешественников. 

В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»-4

Отдельный блок посвящен подготовке квалифицированных гидов и повышению стандартов экскурсионного обслуживания. Также на повестке – взаимодействие мемориальных учреждений Содружества, обмен практиками и формирование общего подхода к сохранению исторической памяти. Форум станет площадкой для диалога, где будут определены новые точки роста и совместные инициативы, способные укрепить туристическую привлекательность региона.

# форум # Достопримечательности Беларуси

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