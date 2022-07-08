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В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы

08 июля 2022 14:14
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Новости Беларуси. ДТП произошли на Московской и Уманской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы-1

63-летний водитель автомобиля Toyota двигался по улице Домашевской со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Толстого. При повороте налево в месте, где это запрещено ПДД, он совершил столкновение со встречным мотоциклом. В результате аварии 31-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу.

В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы-4

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста. 49-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, при выезде с прилегающей территории дома № 54 по улице Уманской не уступил дорогу двухколесному транспорту и столкнулся с ним. Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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