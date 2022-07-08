В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы

Новости Беларуси. ДТП произошли на Московской и Уманской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

63-летний водитель автомобиля Toyota двигался по улице Домашевской со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Толстого. При повороте налево в месте, где это запрещено ПДД, он совершил столкновение со встречным мотоциклом. В результате аварии 31-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу.