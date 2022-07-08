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Урожай по 80 центнеров с гектара. Как проходит уборочная кампания в Клецком районе?

08 июля 2022 14:10
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к массовой уборке озимого ячменя. Всего предстоит убрать 22 тысячи гектаров этой культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено 13,5 тысяч тонн зерна. При средней урожайности 44 центнера с гектара.

Как проходит уборочная кампания в Клецком районе – в сюжете Юлии Минич.

Урожай по 80 центнеров с гектара. Как проходит уборочная кампания в Клецком районе?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Зерноуборочные комбайны в поле не простаивают. Активно убирают озимый ячмень. Экипаж семьи Костюкевичей несколько дней на жатве. Уборочная идет слаженно и оперативно.

Урожай по 80 центнеров с гектара. Как проходит уборочная кампания в Клецком районе?-4

Сергей Костюкевич на комбайне 5-й сезон. До этого работал на отвозке зерна. Со стороны наблюдал за коллегами. Поэтому без проблем пересел на новую технику. В помощь аграрию – жена Надежда. Вместе и дома, и на работе.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Сергей Костюкевич # Сергей Куцко # Сергей Здрок # Фотофакт

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