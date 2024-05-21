В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов

В эти дни в каждом районе столицы проходят спортивно-массовые мероприятия в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые масштабные состязания развернулись на стадионе «Динамо». В сдаче зачетов принимают участие спортсмены разных возрастов. Самым юным шесть лет, а самым старшим – от 59 и больше. Это воспитанники, а также тренеры детско-юношеских спортшкол, специализированных учреждений олимпийского резерва, клубов, городских центров, а также работники организаций физической культуры и спорта столицы. Программа насыщенная. Спортсмены проходят полосу препятствий по восьми видам нормативов. Сложность выполнения заданий и критерии оценки зависят от возраста участников.

Ульяна Ермолович, воспитанница СДЮШОР Волейбольного клуба «Минск»:

Это мой первый раз, когда я езжу на такие нормативы. Я решила подготовиться заранее. Мы сдаем челночный бег, бег 800 метров, бег 30 метров, прыжки в длину, отжимания и пресс.

Валерия Черепко, воспитанница СДЮШОР Волейбольного клуба «Минск»:

Раньше я сдавала такие же, похожие нормативы, с классом сдавала, только на чуть-чуть другой арене. Хорошо даются наклоны вперед, пресс.

Ирина Ольховская, директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения:

Главная цель этого спортивно-массового мероприятия – это привлечь как можно большее количество людей, детей к постоянным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация здорового образа жизни.