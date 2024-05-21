Прямой эфир

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов

21 мая 2024 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В эти дни в каждом районе столицы проходят спортивно-массовые мероприятия в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов-1

Самые масштабные состязания развернулись на стадионе «Динамо». В сдаче зачетов принимают участие спортсмены разных возрастов. Самым юным шесть лет, а самым старшим – от 59 и больше. Это воспитанники, а также тренеры детско-юношеских спортшкол, специализированных учреждений олимпийского резерва, клубов, городских центров, а также работники организаций физической культуры и спорта столицы. Программа насыщенная. Спортсмены проходят полосу препятствий по восьми видам нормативов. Сложность выполнения заданий и критерии оценки зависят от возраста участников.

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов-4

Ульяна Ермолович, воспитанница СДЮШОР Волейбольного клуба «Минск»:
Это мой первый раз, когда я езжу на такие нормативы. Я решила подготовиться заранее. Мы сдаем челночный бег, бег 800 метров, бег 30 метров, прыжки в длину, отжимания и пресс.

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов-7

Валерия Черепко, воспитанница СДЮШОР Волейбольного клуба «Минск»:
Раньше я сдавала такие же, похожие нормативы, с классом сдавала, только на чуть-чуть другой арене. Хорошо даются наклоны вперед, пресс.

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов-10

Ирина Ольховская, директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения:
Главная цель этого спортивно-массового мероприятия – это привлечь как можно большее количество людей, детей к постоянным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация здорового образа жизни.

В Минске проходят соревнования в рамках Всебелорусской недели сдачи нормативов-13

Итоги подведут в пятницу, 24 мая. По результатам определят лучших спортсменов, которые завоюют золото, серебро и бронзу. Только в минских соревнованиях примут участие около полутора тысяч человек.

# Спортивные соревнования # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Срок плановых отключений горячей воды в Минске сократят до 10 дней
21 мая 2024 17:38

Срок плановых отключений горячей воды в Минске сократят до 10 дней

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»
21 мая 2024 17:33

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»

Как изменится система государственного контроля? Озвучили на совещании у Лукашенко
21 мая 2024 17:29

Как изменится система государственного контроля? Озвучили на совещании у Лукашенко

Лукашенко – проверяющим: давления на субъекты хозяйствования и на людей быть не должно!
21 мая 2024 17:25

Лукашенко – проверяющим: давления на субъекты хозяйствования и на людей быть не должно!

Кому выгодно крушение президентского вертолёта в Иране – будет ли война? Мнение политолога
21 мая 2024 17:07

Кому выгодно крушение президентского вертолёта в Иране – будет ли война? Мнение политолога

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение
21 мая 2024 17:06

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение

Беларусь готова предложить ШОС свой промышленный потенциал и опыт миротворческой деятельности – Алейник
21 мая 2024 17:04

Беларусь готова предложить ШОС свой промышленный потенциал и опыт миротворческой деятельности – Алейник

Герасимов объяснил, почему для проверок выбирают более слабые хозяйства
21 мая 2024 17:02

Герасимов объяснил, почему для проверок выбирают более слабые хозяйства

Лукашенко: в 2022-м проверяющие посетили ОАО «Оснежицкое» 49 раз – что там можно было делать?
21 мая 2024 17:00

Лукашенко: в 2022-м проверяющие посетили ОАО «Оснежицкое» 49 раз – что там можно было делать?

Национальную систему соцзащиты рассмотрели на семинаре в Доме правительства
21 мая 2024 15:11

Национальную систему соцзащиты рассмотрели на семинаре в Доме правительства

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»
21 мая 2024 15:03

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана
21 мая 2024 14:14

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана