Срок плановых отключений горячей воды в Минске сократят до 10 дней

В Минске снижается срок планового отключения горячей воды. Средний показатель – десять дней. В новых жилых комплексах и вовсе он составляет один день. Отключение горячей воды необходимо для проведения гидравлических испытаний, замены участков труб и выявления повреждений, которые необходимо устранить.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Включаем и в 5-дневный, и в 6-дневный срок, по-разному, новые микрорайоны еще раньше включаем. Но 13-дневный срок тоже – там, где у нас сети, проходят повторные испытания и есть какие-то достаточно большие регламентные работы, связанные с подрядными организациями и с тем, что нам надо выполнить самим какие-то работы по установке арматуры, компенсирующих устройств.

Отметим, в 1990-е годы горячую воду отключали на три недели, а с начала 2000-х этот срок сократили на треть.