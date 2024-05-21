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«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»

21 мая 2024 17:33
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Делегация Магаданской области посещает предприятия Гомельской области. Для гостей визит стал первым знакомством с регионом, его экономическим и культурным потенциалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»-1

Начальная точка насыщенного двухдневного маршрута – производственные мощности «Гомсельмаша». Машиностроительный флагман региона представил россиянам лучшие образцы техники – от проверенных временем моделей до новинок.

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»-4

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора предприятия «Гомсельмаш»:
Наша новинка – гибридная модель JH-810. Интересна тем, что двухбарабанная система оборота и два роутерных самосевосепаратора. Достаточно перспективная тема сегодня на полях в том числе и Российской Федерации.

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»-7

Николай Кошеленко, министр сельского хозяйства Магаданской области (Россия):
Необходима кормозаготовительная техника. С ней мы знакомы еще с советских времен, у нас до сих пор работает несколько комбайнов КСК-100. Тем не менее одно из хозяйств у нас уже несколько лет назад закупило энергетическое средство – три единицы. Они себя показали очень хорошо. Планируем еще закупить две единицы такие и плюс покупаем навесное оборудование, техника надежная.

«Техника надёжная» – делегация Магаданской области посетила «Гомсельмаш»-10

Сегодня «Гомсельмаш» работает с 60 регионами России – это основное экспортное направление предприятия. Объем поставок в Федерацию за этот год вырос на 5 %. Особенностью Дальневосточного округа называют спрос на технику повышенной проходимости. Для них выпускают машины с полным приводом, на гусеничном или полугусеничном ходу. Последние модели, сошедшие с конвейера, белорусский производитель скоро представит на международных выставках «Золотая нива» в Краснодарском крае и «Белагро».

# Предприятия Беларуси # общество

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