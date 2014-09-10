В Минске проходит выставка «Мир упаковки»

Новости Беларуси. Новейшие технологии предлагают внедрить и в такой, казалось бы, обыденной вещи, как упаковка товаров. Но это — будущее. А пока более 50 производителей со всей Беларуси и стран СНГ съехались в Минск на выставку «Мир упаковки». Для предпринимателей подобный форум — возможность взглянуть на конкурентов и показать себя. А для обычных потребителей – удивиться тому, как за последние несколько лет изменились дизайн и качество знакомого бытового атрибута.

О том, что товар встречают «по одежке» Ольга Данилова знает не понаслышке. В 1990 женщина работала в продовольственной сфере. Тогда на любой импортный продукт,к слову, всегда хорошо упакованный, покупатели слетались, как пчелы на мед. Белорусский – порой более вкусный и качественный, оставался в стороне от всеобщего внимания. Сегодня, говорит Ольга, ситуация кардинально изменилась.

Ольга Данилова, покупатель:

Я вообще люблю белорусское, молоко у нас гораздо вкуснее. Упаковка соответствует качеству, тому, что внутри.

О том, кто, но, главное, как упаковывает белорусскую продукцию, можно увидеть на выставке «Белэкспо». Здесь собрались производители упаковочных материалов со всей Беларуси. Уже в 14 раз. Сегодня в приоритете у разработчиков не только яркая «обертка», но и ее качество.

Владимир Снегурский, начальник отдела продаж компании по производству и продаже упаковочных материалов:

Картон на сегодняшний день является одним из самых экологичных материалов, поэтому картоном занимаемся уже давно.

Как признаются сами изготовители упаковки, работать есть над чем. Например, порой, оставляет желать лучшего качество полиграфии. Тем не менее, говорить о конкуренции с европейскими разработчиками уже можно. И если случается, что отечественный продукт на прилавке смотрится не презентабельно – это скорее недоработка самих производителей.

Сергей Никитин, специалист по продажам компании по производству гофроупаковки:

В первую очередь предприятие должно заботиться о своем сбыте. Упаковщик должен ее производить.

О том, что хорошей упаковкой – успех предприятия, сегодня готовы доказать Константин и Сергей. У них свежий взгляд на знакомое бытовое изделие.

Константин Петрашко, производитель мультимедийной продукции:

Человек берет свой мобильный телефон или планшет. Приходит в магазин, наводит на упаковку и может получить видео презентацию товара.

Пока такая медиаупаковка — перспектива будущего. Более стандартные варианты представлены на стенде с конкурсными работами от студентов специального факультета БНТУ. Неповторимый дизайн и уникальные материалы. Многие из образцов уже запущены в производство, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Анна Степаненко, старший преподаватель кафедры организации упаковочного производства БНТУ:

Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. У нас свой слоган: как упаковку сделаешь, так товар будет и продан.