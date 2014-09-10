Второй пик активности клещей в Беларуси: какие лесные зоны самые опасные?

Новости Беларуси. Эпидемиологи отмечают второй пик активности клещей, которые переносят опасные болезни. Открылся сезон тихой охоты и многие белорусы устремились в леса.

В подавляющем большинстве пострадавшими оказываются сборщики ягод и грибов - до 80% от общего количества укушенных клещами.

К слову, как отмечают специалисты, самые неблагополучные с точки зрения эндемичности - Беловежская и Ружанская пущи, Бронная гора в Березовском районе, примыкающая к Беловежской пуще коссовская зона Ивацевичского района, а также территория Малоритского района, граничащая с Украиной. На этих территориях зарегистрировано 12 из 20 случаев клещевого энцефалита.

Чтобы избежать заболевания, эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и защиты. Тем более, что активность эти насекомых при благоприятных погодных условиях может сохраниться до ноября.

По долгу службы Сергей Пашкевич среди «берез и сосен» бывает ежедневно. Несмотря на то, что вальщик леса к компаньонам в виде насекомых давно привык, клещей (особенно в это время) все же опасается. Страхи бывалого гостя леса – не напрасны. В Брестской области вновь активизировались кровососущие паразиты.

Ольга Попчева, врач-энтомолог:

За 10 дней сентября в наш центр обратились 150 пострадавших. Есть люди, которые не сдают клещей. Следовательно, пострадавших гораздо больше. Если сравнить с августом текущего года, то в августе обратилось 200 человек. Разница чувствуется колоссальная.

Людмила Собержанская в лес приезжает при первой возможности. Говорит, насладиться «тихой» охотой после шумного города – удовольствие особое. Компанию ей составляет семья и многочисленные грибники: в 2014 году леса брестчины на ягоды и грибы особенно щедры. Именно с этим и связывают специалисты всплеск обращений пострадавших от укусов клещей - из леса вместе с дарами природы люди часто приносят и непрошенных гостей.

Людмила Собержанская:

Конечно, соблюдаем какие-то элементарные правила безопасности. Естественно, одежда – это резиновые сапоги, чтобы все части тела были закрыты. И когда приходим домой – себя обрабатываем, осматриваем. Одежду вытряхиваем.

Всего с начала 2014 года в области от укусов клещей пострадали 3333 жителя региона, в том числе 980 детей. Это почти в полтора раза больше , чем за тот же период 2013 года. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют: соблюдать меры безопасности и помнить, благоприятная погода для роста и сборов грибов приходится по нраву и клещам.