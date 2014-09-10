В Заславле вручили награду «Отличник Печати Беларуси»

. В Заславле во время празднование Дня белорусской письменности вручили награду «Отличник Печати Беларуси». Это звание ежегодно получают настоящие профессионалы своего дела.

В 2014 году отметили работу главного редактора газеты «Пуховичские новости» Ольги Савастюк. Свою должность она занимает не так давно — 5 лет, но газета за это время приобрела большую популярность среди читателей.



Творческий коллектив «Пуховичский новостей» за последнее время несколько раз становился лауреатом республиканского конкурса «Золотая Литера», а проекты газеты отмечаются на республиканском уровне. Большим достижения редакция считает и свою финансовую независимость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.