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В Заславле вручили награду «Отличник Печати Беларуси»

10 сентября 2014 14:56
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Новости Беларуси. В Заславле во время празднование Дня белорусской письменности вручили награду «Отличник Печати Беларуси». Это звание ежегодно получают настоящие профессионалы своего дела.

В 2014 году отметили работу главного редактора газеты «Пуховичские новости» Ольги Савастюк. Свою должность она занимает не так давно 5 лет, но газета за это время приобрела большую популярность среди читателей.

Творческий коллектив «Пуховичский новостей» за последнее время несколько раз становился лауреатом республиканского конкурса «Золотая Литера», а проекты газеты отмечаются на республиканском уровне. Большим достижения редакция считает и свою финансовую независимость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Газеты Беларуси # Ольга Савастюк

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