Легендарная теннисистка Мартина Навратилова женится на «Мисс СССР»

Новости России. 57-летняя американская теннисистка Мартина Навратилова – 18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде – сделала предложение своей давней подруге, «Мисс СССР» 42-летней Юлии Лемиговой.

Официальное предложение руки и сердца спортсменка сделала публично. Несколько дней назад, во время мужского полуфинала U.S. Open, организаторы предоставили Навратиловой микрофон, и под аплодисменты трибун Мартина опустилась на одно колено и протянула своей избраннице кольцо.

Мартина Навратилова, теннисистка:

Я все ждала нужного момента, чтобы попросить Юлию жениться на мне. Я подумала, что это будет правильным местом, чтобы задать этот вопрос, и слава богу я услышала в ответ «да».

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О том, что теннисистка и модель не просто дружат, пресса узнала несколько лет назад. Но никто не подозревал, что отношения этих дам зайдут так далеко.



Для поклонников Юлии Лемиговой эта новость стала настоящим шоком: она воспитывает двоих малолетних детей. Жизнь этой женщины круто изменилась более двадцати лет назад. Тогда, в 1991, Юлия представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», завоевав в итоге третье место и звание «Вице-мисс». Лемигова долгое время работала в модельном бизнесе на Западе. А несколько лет назад во французской столице Юлия открыла SPA-салон. Маникюр и педикюр здесь делают исключительно знаменитости.



Русская красавица разочаровалась в мужчинах почти десять лет назад. И, как она признается, вновь обрела счастье, когда встретила Навратилову. Кстати, последний роман теннисистки – с американкой Тони Лейтон – продлился целых восемь лет, правда закончился в суде. Обиженная мисс Лейтон требовала себе половину огромного состояния Навратиловой.



Когда в 2010 году у Навратиловой обнаружили рак, Юлия Лемигова ни на секунду не оставляла подругу. Победив болезнь, спортсменка поняла: для полного счастья не хватает ребенка, и взяла под опеку дочерей Лемиговой.