В Минске проходит VIII Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ

Новости Беларуси. Старт дан. В Национальной библиотеке прошло торжественное открытие Форума творческой и научной интеллигенции. К слову, крупнейшего в рамках Содружества. Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко.

В центре внимания – вопросы гуманитарного, культурного и информационного сотрудничества. В этом году форум проходит ещё и под знаком года экологической культуры и охраны окружающей среды. В Беларусь съехались делегации из 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации из десяти государств и почти триста участников со всего постсоветского пространства. На белорусской дискуссионной площадке все для выработки новых стратегий и направлений сотрудничества. Форум творческой и научной интеллигенции — к слову, крупнейший в рамках СНГ, проходит уже восьмой раз, но формат актуален до сих пор. Об этом говорили и в кулуарах.

Александр Торшин, участник VIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Россия):

Этот форум для проводится для сохранения культурного пространства, которое у нас есть общее, для поддержания лучших традиций развития искусства, науки.

Творческая, научная и образовательная элита. Адаш Токтосунова тоже в списке «vip». Такой диалог культур слушает впервые, но уже не сомневается: форум как площадка для гуманитарного сотрудничества действительно стоящая.

Адаш Токтосунова, эксперт-консультант от Кыргызской Республики в МФГС, участница VIII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Кыргызстан):

Новые актуальнейшие темы поднимаются. Вот, например, гуманитарное сотрудничество раньше взаимодействия в социальной сфере, сфере миграции, здравоохранения – это новая тема.

Образование, молодежная, информационная политика, культурное наследие, туризм - в этом году на повестке дня ещё и вопросы охраны окружающей среды и так называемого экологического воспитания.

Асмик Погосян, участница VIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Армения):

Должна выработаться система методик экологической культуры, которая, к сожалению, у нас она пока, в принципе, недостаточна. Здесь сегодня видим много молодёжи в зале, которая должна взять эстафету этого форумского движения.

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, участник VIII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Россия):

Форум каждый раз ставит перед собой разные вопросы, разные задачи, проходит в разных государствах, на очень хорошем уровне при большом внимании общественности этих стран. А задача одна: сохранение единого пространства образовательного, культурного, научного.

Среди нововведений форума — ставка на молодёжь. О сохранении и развитии единого образовательного пространства говорили сегодня и на заседании Совета Евразийской ассоциации университетов. Сегодня она объединяет более ста двадцати вузов со всего СНГ. В их числе и БГУ.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

Сегодня университеты становятся не только науки, образования, что было всегда. Они становятся центром инноваций.

К слову, это лишь первый день международного форума. Программа насыщенная. В Минске мероприятия будут проходить вплоть до 26 сентября.

Гуманитарное сотрудничество должно быть платформой для развития каждого государства Содружества. В Минске продолжает работу VIII Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. В мероприятии принимают участие делегации из 10 государств. 25 сентября они продолжат работать в секциях по вопросам образования, медицины, информации и СМИ, туризма и культурного сотрудничества. Все это позволит, в том числе, создать основу для развития взаимоотношений молодежи стран Содружества.

Поланд Бюль-Бюль Оглы, председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:

Наше поколение друг друга достаточно хорошо знает, и пока мы есть, я считаю, что мы должны какую-то создать такую платформу, чтобы следующие поколения могли общаться могли узнавать друг друга. Потому что это очень важно. Сегодня же, действительно, наверное, больше знают о заморских курортах, чем о своих соседях.

Это площадка для встреч, для переговоров. Выработка определенных платформ, определенных идей.