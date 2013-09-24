Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного праздника белорусских аграриев. Фестиваль-ярмарка «Дожинки-2013» радушно ждёт гостей уже в ближайшую пятницу.

Столицей фестиваля в этом году, как известно, стала столица белорусских металлургов. Последние полгода в Жлобине работа кипела не менее, а временами и более активно, чем на полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братья Здыщуки родную Брестчину на Дожинках в нынешнем году будут представлять уже в третий раз. Герои жатвы до последнего на боевом посту: кажется, и в Жлобин готовы ехать прямо с поля.

Вадим Здыщук, комбайнер ОАО «Комаровка»:

Чего нам готовиться? Оделись - и поехали!

Наталья Здыщук, супруга:

Вот наш новый костюм, в котором он поедет на «Дожинки» уже в этом году. Все у нас готово, все у нас собрано. Туфли тоже купили, все у нас уже есть. Уже в четверг он едет, а мы остаемся ждать. Может, по телевизору покажут.

Достойно встретить лучших аграриев страны в Жлобине тоже уже практически готовы. Полгода, пока одни сеяли, удобряли, молотили, другие строили, перестраивали, улучшали. В результате город буквально расцвёл.

Так выглядит обновлённый Жлобин из окна одного из главных дожиночных объектов. Современный гостиничный комплекс, которого так не хватало городу, вырос в рекордные сроки. От закладки фундамента до приёма первых гостей не пройдёт и 7 месяцев.

Сейчас в отеле последние приготовления: уборка номеров, создание уюта, а на цокольном этаже - наладка давней мечты всей жлобинской молодёжи - к Дожинкам здесь откроется первый боулинг-клуб.

Как и обещали, все объекты в этом году вводили в строй по мере готовности. Одним из первых после реконструкции открыли вокзал.

Ирина Соловьёва:

Прекрасно стало. Очень нравится здесь быть.

Готов и главный подарок жителям города металлургов. Универсальный зал игровых видов спорта.

Алексей Скурковский, директор центра олимпийского резерва Жлобина:

Отличный объект. Дворец игровых видов спорта. Полторы тысячи посадочных мест. Всё оборудование мирового уровня. Покрытие позволяет проводить чемпионаты мира по бальным танцам, а высота потолков - ещё по художественной гимнастике.

Какими будут «Дожинки-2013», мы узнаем уже совсем скоро. До открытия главного аграрного форума страны остались считанные дни.