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В Париже открылось первое кошачье кафе

24 сентября 2013 14:57
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Новости Франции. В прямом смысле хозяевами здесь себя почувствовали бездомные животные. Для них в заведении оборудовали специальные помещения. Посетители то и дело балуют четвероногих не только вниманием, но и любимыми лакомствами. Некоторые, например, даже угощают их своим кофе со сливками.

Несмотря на то, что кафе только открылось, попасть в него крайне сложно. Столики расписаны вплоть до ноября. В основном, среди клиентов много любителей животных, которые не имеют возможности держать их дома из-за тесных парижских квартир либо по другим причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Домашние животные # Фотофакт

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