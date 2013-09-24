В Париже открылось первое кошачье кафе

Новости Франции. В прямом смысле хозяевами здесь себя почувствовали бездомные животные. Для них в заведении оборудовали специальные помещения. Посетители то и дело балуют четвероногих не только вниманием, но и любимыми лакомствами. Некоторые, например, даже угощают их своим кофе со сливками.

Несмотря на то, что кафе только открылось, попасть в него крайне сложно. Столики расписаны вплоть до ноября. В основном, среди клиентов много любителей животных, которые не имеют возможности держать их дома из-за тесных парижских квартир либо по другим причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.