В Минске проходит VII совместное заседание коллегий Следственных комитетов Беларуси и России

Белорусские и российские следователи в Минске обсуждают взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это реальные угрозы на фоне существующей геополитической обстановки. И здесь важно консолидировать силы и противостоять влиянию извне. Белоруской стороне важен и интересен антитеррористический опыт России, особенно полученный в условиях проведения СВО. Правовое поле для взаимодействия у стран есть. Сегодня в задачах у следователей – наращивать практику. В этом направлении сотрудничество ведомств будет развиваться.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

Тяжкие преступления против личности, экономические преступления и коррупция. По этим направлениям, в рамках этих задач, которые поставлены перед нашими Следственными комитетами главами государств, мы взаимодействуем. Специфика Следственного комитета, которая и привела к созданию Следственных комитетов в России и Беларуси – это борьба с должностными преступлениями, хищениями, коррупцией. А это проблема, в России совершенно точно, является очень актуальной. И здесь нам белорусские коллеги очень помогают.

Всего же взаимодействие профильных ведомств стран развивается по множеству направлений. Совместная подготовка специалистов, профилактика миграционной преступности, наработки в тактике и методике проведения следственных действий и назначения экспертных исследований. Механизм сотрудничества отлажен и эффективен. В доказательство тому положительные примеры раскрытия и расследования преступлений.