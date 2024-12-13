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«Безвиз» для граждан Европы в Беларусь продлили до конца 2025 года

13 декабря 2024 11:04
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Безвизовый въезд для жителей 38 стран Европы продлен до конца 2025 года. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет в Telegram-канале.

«Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно», – указано в сообщении.

С 2022 года Беларусь посетили более 1 млн европейских граждан, в первую очередь из Литвы, Латвии, Польши, Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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