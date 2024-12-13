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Безвизовый въезд в Беларусь для граждан европейских стран продлён до конца 2025-го

13 декабря 2024 11:06
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Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда в Беларусь для граждан европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая популярность «безвиза» среди иностранцев, он будет действовать как минимум еще весь 2025 год.

Безвизовый въезд в Беларусь для граждан европейских стран продлён до конца 2025-го-2

Воспользоваться беспрепятственным пересечением белорусской границы могут граждане 38 стран. С начала введения таких правил в 2022 году Беларусь посетили более миллиона граждан стран Европы. Больше всего из них – жители сопредельных с нами Литвы, Латвии и Польши. Даже несмотря на препятствия и ограничения со стороны своего руководства литовцы, латыши и поляки демонстрируют все больший интерес к посещению Беларуси. В социальных сетях полно положительных отзывов гостей о ситуации в нашей стране. Они сильно контрастируют с негативной пропагандой официальных европейских властей.

# Граница # Иностранцы в Беларуси

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