В Музее истории ВОВ состоялось открытие военно-патриотического клуба «Молодежь и Родина»

Начало пути, где честь и ответственность идут рядом. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Молодежь и Родина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окружении подлинных свидетельств героизма советского народа воспитанники Колледжа МВД дали свою первую клятву. На церемонии присутствовали родители, педагоги, ветераны и представители духовенства. Говорили о важности воспитания молодежи на примерах мужества и единства.

Александр Машкин, начальник Колледжа МВД Беларуси:

Патриотизм, уважаемые друзья, это не просто красивое слово, это гордость за свою страну, гордость защищать свою Родину. Вы, ребята – наше будущее. Именно вы сегодня станете первыми воспитанниками патриотического клуба «Молодежь и Родина». Будьте достойны принесенной сегодня клятвы. Помните, что клятва – это кодекс чести, который отныне станет вашим жизненным приоритетом.

Этот день я запомню на всю жизнь. Мы с моими товарищами вступили военно-патриотический клуб и будем защищать свою страну.