Лукашенко принимает участие в открытии 42-й городской поликлиники Минска

Доступная медицина. Александр Лукашенко принимает участие в открытии новой, самой современной и самой продвинутой поликлиники. Президент отметил, что это событие символическое для всего города-героя Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство объекта началось весной 2023 года и завершилось раньше сроков – без ущерба для качества. Поликлиника рассчитана на обслуживание более чем 25 тысяч человек и позволит существенно разгрузить существующую систему здравоохранения Первомайского района столицы.

Появление здесь нового объекта напрямую связано с ростом населения. Активное жилищное строительство продолжается, и к 2028 году ожидается увеличение числа жителей еще примерно на 10 тысяч. Развитие доступной медицины остается одним из государственных приоритетов. В период с 2021 по 2025 годы в Беларуси введены в эксплуатацию 33 поликлиники, из них 23 построены с нуля, еще 10 – реконструированы.