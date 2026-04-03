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Лукашенко принимает участие в открытии 42-й городской поликлиники Минска

03 апреля 2026 07:35
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Доступная медицина. Александр Лукашенко принимает участие в открытии новой, самой современной и самой продвинутой поликлиники. Президент отметил, что это событие символическое для всего города-героя Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принимает участие в открытии 42-й городской поликлиники Минска-2

Строительство объекта началось весной 2023 года и завершилось раньше сроков – без ущерба для качества. Поликлиника рассчитана на обслуживание более чем 25 тысяч человек и позволит существенно разгрузить существующую систему здравоохранения Первомайского района столицы.

Появление здесь нового объекта напрямую связано с ростом населения. Активное жилищное строительство продолжается, и к 2028 году ожидается увеличение числа жителей еще примерно на 10 тысяч. Развитие доступной медицины остается одним из государственных приоритетов. В период с 2021 по 2025 годы в Беларуси введены в эксплуатацию 33 поликлиники, из них 23 построены с нуля, еще 10 – реконструированы.

# Александр Лукашенко # Медицина # Здравоохранение Беларуси

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