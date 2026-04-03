БМЗ наращивает портфель заказов по металлокорду и бортовой проволоке

Белорусский металлургический завод с конца марта увеличивает объемы производства, что уже позитивно отражается на экономике предприятия. Начало года было непростым – снижение спроса на арматурный прокат затронуло весь мировой рынок. Основная продукция завода используется в строительстве, а эта отрасль сейчас переживает временный спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стабилизировать ситуацию, предприятие активнее работает на внутреннем рынке. Если в 2020 году доля БМЗ составляла около 30 %, то сегодня – превышает 60. На второй квартал завод уже сформировал портфель заказов. Растут объемы по металлокорду и бортовой проволоке, увеличивается спрос на белорусский арматурный прокат, в том числе в третьих странах.

С началом строительного сезона ожидается рост заказов на трубы и проволоку – это подтверждают и в Торговом доме БМЗ в Москве. Наращивание производства, начатое в марте, продолжится и в апреле. Экономика завода улучшается, в том числе благодаря сокращению необоснованных затрат. Задача на полугодие – выйти на стабильную финансово‑экономическую работу, и, по словам руководства, все возможности для этого есть.