От геополитики до раскрытия личностного потенциала. В Минске проходит международный форум молодых управленцев. Он объединил госслужащих из Беларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщенная: от встреч с руководством республиканских органов власти до презентации успешных проектов по решению актуальных задач сферы, а также круглые столы и знакомство с промышленным и кадровым потенциалом страны.

Сегодня в центре внимания участников форума были вопросы повышения роли госслужащего в современном обществе, важность ответственной работы и перспективы развития кадрового потенциала. Эти темы обсуждали на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

Анастасия Тарадеева, главный специалист управления инвестиций комитета экономики Мингорисполкома:

В форуме участвую первый раз, поэтому хочу отметить, что особенно много исключительно положительных эмоций. На данный момент они меня переполняют. Все площадки очень интересные. Не могу отметить какую-то больше, какую-то меньше, потому что каждая из них – какая-то своя, особенная, со своей историей, со своей уникальностью.