В Минске проходит международный форум молодых управленцев
От геополитики до раскрытия личностного потенциала. В Минске проходит международный форум молодых управленцев. Он объединил госслужащих из Беларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа насыщенная: от встреч с руководством республиканских органов власти до презентации успешных проектов по решению актуальных задач сферы, а также круглые столы и знакомство с промышленным и кадровым потенциалом страны.
Сегодня в центре внимания участников форума были вопросы повышения роли госслужащего в современном обществе, важность ответственной работы и перспективы развития кадрового потенциала. Эти темы обсуждали на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
Анастасия Тарадеева, главный специалист управления инвестиций комитета экономики Мингорисполкома:
В форуме участвую первый раз, поэтому хочу отметить, что особенно много исключительно положительных эмоций. На данный момент они меня переполняют. Все площадки очень интересные. Не могу отметить какую-то больше, какую-то меньше, потому что каждая из них – какая-то своя, особенная, со своей историей, со своей уникальностью.
Дарья Чуйкина, работник пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Россия):
Это очень полезное взаимодействие. Во-первых, мы все познакомились, обменялись контактами, потому что международная деятельность и молодежная политика часто сопряжены с общением и взаимодействием с регионами. Поэтому, безусловно, иногда очень полезно обменяться напрямую контактами, посмотреть на лица, так сказать, запомнить, и уже взаимодействие пойдет гораздо быстрее.
Также для молодых госслужащих провели экскурсию по музейной экспозиции, познакомили с историей развития белорусского парламентаризма и направлениями деятельности Совета Республики Национального собрания. Диалог, обмен идеями, совместные проекты – все это создает фундамент для крепкого межгосударственного сотрудничества и формирования будущих лидеров.