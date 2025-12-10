В Витебской области завершили формирование стабилизационного фонда

В Витебской области завершили формирование стабфонда продовольствия. Его объемы на 30 % превысили показатели 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебской области завершили формирование стабфонда продовольствия. Его объемы на 30 % превысили показатели 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий пример успешной работы – Толочинский консервный завод. Там собрали 3 280 тонн яблок. 740 тонн урожая заложили в стабилизационный фонд, а 1 800 тонн отправили на хранение в специализированные камеры.
Виктор Булыгин, начальник подразделения «Промышленное садоводство» Толочинского консервного завода:
Урожай больше, чем в прошлом году. Практически почти в пять раз. В прошлом году сильно пострадали от мороза. В этом году выше только за счет сортов, которые начали цвести после заморозка. Те, которые попали под морозы, соответственно, там урожая не было.
Также на хранение заложили 18 тысяч тонн картофеля, из которых 4 тысячи – в стабилизационный фонд. Речь идет о семенах, а также технических сортах, которые отправят на переработку. Отметим, что предприятие обеспечивает свежими клубнями торговые сети региона вплоть до мая.
Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:
Хранение поддерживается компьютерами, то есть со всеми температурами и влажностями следит компьютер и решает, когда запускать вентиляцию, когда делать вентиляцию наружным воздухом, когда внешним. Потому как температура хранения разная.
Инна Богданова, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Все хозяйства доведенный показатель по стабфондам выполнили согласно тому, сколько у нас было в области получено продукции. Недостающие объемы были завезены и заключены договора из-за пределов области с другими областями. К уровню прошлого года мы заложили порядка 30 %. Также у нас заложено и больше запланированных объемов, где-то на 150 %.
На Толочинском консервном заводе ведется строительство третьего картофелехранилища на 10 тысяч тонн. Его планируют ввести в эксплуатацию в начале 2026 года. Это позволит гарантировать сохранность урожая и стабильные поставки продукта на внутренний рынок в течение всего года.