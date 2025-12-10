В Витебской области завершили формирование стабилизационного фонда

В Витебской области завершили формирование стабфонда продовольствия. Его объемы на 30 % превысили показатели 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Булыгин, начальник подразделения «Промышленное садоводство» Толочинского консервного завода:

Урожай больше, чем в прошлом году. Практически почти в пять раз. В прошлом году сильно пострадали от мороза. В этом году выше только за счет сортов, которые начали цвести после заморозка. Те, которые попали под морозы, соответственно, там урожая не было.

Также на хранение заложили 18 тысяч тонн картофеля, из которых 4 тысячи – в стабилизационный фонд. Речь идет о семенах, а также технических сортах, которые отправят на переработку. Отметим, что предприятие обеспечивает свежими клубнями торговые сети региона вплоть до мая.